Alexandru Rafila a demisionat din functia de sef de laborator la Institutul "Matei Bals"

Prof. Streinu-Cercel, demisie din functia de manager a Institutului Matei Bals

Decizia lui Rafila este legata de castigarea, pe 6 decembrie, a unui post de deputat in Parlamentul Romaniei, functie incompatibila cu cea de manager de spital O decizie similara a luat si Remus Mihalcea, managerul de la Spitalul Colentina din Capitala, care a demisionat dupa ce a ajuns deputat PSD.Manager interimar la Spitalul Colentina, aflat in subordinea Primariei Capitalei, a fost numit Victor Cauni.Prima demisie anuntata in aceasta dimineata de un medic parlamentar a fost cea a profesorului Adrian Streinu Cercel , care pana azi a ocupat functia de manager a Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala.Actual senator PSD, si presedinte al Comisiei pentru Sanatate Publica din Senat, Streinu-Cercel anuntase inca din octombrie ca va lua o asemenea decizie.In locul sau a fost numita interimar Maria Nitescu, medic specializat in igiena si nutritia alimentatiei.CITESTE SI: