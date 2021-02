Alexandru Rafila, replica pentru ministrul Voiculescu: N-am inteles care este utilitatea manusilor in oferirea martisoarelor

"Nu e niciun pericol, important este ca lucrul asta sa fie facut fara imbratisari, fara inghesuiala. Eu sunt convins ca si la scoala se poate organiza lucrul asta fara niciun fel de problema", a declarat medicul Alexandru Rafila la Antena 3.Rafila s-a referit si la "o serie de comentarii", cum a fost cel al ministrului Sanatatii, care a spus ca elevii ar putea oferi martisoare in scoli "daca poarta manusi"."N-am inteles care este utilitatea manusilor in oferirea martisoarelor, dar probabil ca sunt oameni care n-au avut ocazia sa ofere martisoare de prea multe ori si din cauza asta fac astfel de recomandari, a spus Alexandru Rafila.Alexandru Rafila a mai declarat ca este vizibil un tred ascendent al imbolnavirilor in ultimele zile, care nu este surprinzator."Sigur, o crestere modesta, dar este clar ca ne aflam un tred ascendent, lucru care nu putem sa spunem ca este surprinzator, avand in vedere doua elemente: in primul rand, a aparut o noua tulpina care are o transmisibilitate mai mare (...). Pe de alta parte, stiti bine ca exista ceea numim noi oboseala pandemica, adica oamenii au obosit, de multe ori, sa respecte regulile", a spus Rafila.In opinia sa, scenariul cel mai optimist ar fi ca spre sfarsitul lunii septembrie sa se poate reveni la nomal. Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a apreciat vineri ca elevii ar putea oferi martisoare in scoli "daca poarta manusi" si a caracterizat situatia cu un citat din Biblie, "Toate imi sunt permise, nu toate imi sunt de folos".Intrebat daca le recomanda elevilor sa dea martisoare, ministrul Sanatatii a raspuns: "Nu stiu, poate daca poarta manusi, cred ca ar putea sa faca gestul acesta"."Dar, in principiu, sfatuiesc pe toata lumea sa se vaccineze, sa poarte masca si sfatuiesc pe toata lumea sa fie precauta. Sunt cele trei lucruri importante in perioada urmatoare, altfel sunt alegeri pe care le face fiecare, dar cred ca anumite riscuri pot fi asumate doar daca ne luam masurile de precautie", a mai spus el.