Cele mai toxice alimente pe care le consumam frecvent. Specialisti: "Celebrele E-uri ne fac sa credem ca un produs este bun"

Glutamatul, zaharul si sarea duc la adictie

Unde poate duce un cumul de aditivi alimentari

Cartofii prajiti si chipsurile, un adevarat pericol

Cu toate ca gustul acestora ii imbie pe cei mai multi sa le cumpere si chiar sa faca exces de astfel de produse, aditivii alimentari pe care le contin , care mai de care mai periculosi, pot duce la probleme grave de sanatate.Romania este in topul clasamentului european in privinta bolilor de cancer, avertizeaza Sorin Mierlea, presedintele InfoCons. "Produsele cele mai nocive sunt produsele de preparate din carne", a declarat Mierlea pentru Ziare.com. Dulciurile sunt si ele foarte nocive . Pana la urma, periculos e tot ce inseamna alimente procesate. Celebrele E-uri ne fac sa credem ca un produs este bun, ca este gustos, ca arata bine dar pana la urma ajungem sa ingrosam randurile spitalelor. Din pacate suntem pe primul loc la nivelul Uniunii Europene la tot ce inseamna statistica cu privire la incidenta bolilor de cancer" a explicat Sorin Mierlea.De fapt, ceea ce creaza ideea de placere este glutamatul din aceste alimente, noteaza specialistii."Tot ce inseamna partea asta de aditivi creeaza pana la urma ideea de placere. De cealalta parte, cand discutam de salam, cand discutam despre branzoaice sau de orice fel de astfel de produs, in majoritatea se regaseste sare si, din pacate, zahar. Toate acestea creeaza adictie", a mai declarat Mierlea.In consecinta, putem gasi la raft paine chiar cu 11 E-uri, putem gasi salam cu 17 E-uri sau tableta de ciocolata cu 20 de E-uri. Prin cumul, acestea sunt un adevarat dezastru pentru organism si favorizeaza aparitia obezitatii si, in unele cazuri, a diabetului sau a bolilor cardiovasculare."La un sandwich facut unui copil putem sa ajungem la 40 si ceva de aditivi. La o masa de sarbatori sau de duminica in familie putem sa ajungem la 170 de E-uri", completeaza specialistul.Expertii de la Organizatia Mondiala a Sanatatii au constituit un clasament cu privire la cele mai nocive alimente, dar gustoase in acelasi timp. Printre acestea se numara:-Cartofi prajiti-Cartofi copti-Chipsurile din cartofi-Cerealele-Painea prajita-Biscuitii-Painea alba-Cafeaua"Cred ca fiecare dintre noi am putea sa fim putin mai atenti, mai responsabili, sa citim eticheta, sa vedem cate E-uri contine un produs si sa alegem in cunostinta de cauza. Mai ales pentru copiii nostri, pentru parintii si pentru bunicii nostri, daca pentru noi nu suntem foarte atenti", conchide presedintele InfoCons.Romania este, conform ultimelor statistici furnizate de Eurostat, unul dintre statele europene cu cele mai mari preturi la produsele alimentare, in ciuda veniturilor scazute comparativ cu statele vest europene.