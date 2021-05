Prefectul Capitalei: Tinta noastra este ca rata de imunizare in Bucuresti sa depaseasca 50% in august. Nou centru de vaccinare in cartierul Ferentari

"Un centru ar putea fi deschis si in Sectorul 5. Avem capacitate suficienta cat sa ajungem la tintele de vaccinare pe care ni le propunem aici in Bucuresti , dar in acelasi timp trebuie sa ajungem si aproape de oameni si atunci ne concentram pe deschiderea de centre in cartiere, cat mai aproape oameni. In Sectorul 5, in cartierul Ferentari, aproape de Piata Ferentari, preconizam ca se va deschide un centru, nu drive-through, mai mic.Noi ne-am propus o tinta de vaccinari , aproximativ 20.000 de vaccinari zilnice, in asa fel, pana in august, sa depasim 50% vaccinare cu ambele doze", a spus prefectul Capitalei vineri, la deschiderea centrului drive-thru din parcarea Cora Pantelimon, al patrulea de acest tip din Bucuresti. Potrivit datelor facute publice joi , rata de vaccinare in Bucuresti a depasit 36%, capitala fiind urmata de judetele Cluj (33,17 %) si Sibiu (26,81%). La polul opus se afla Suceava (11,66%), Botosani (12,43%) si Giurgiu (12,72%).