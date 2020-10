Managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov: Numarul solicitarilor in ultimele zece zile, cu 35-40% mai mare decat de obicei

"De la 1 octombrie pana acum a crescut numarul solicitarilor, dar in ultimele zece zile cresterea este de 35 - 40% fata de o zi obisnuita la Serviciul de Ambulanta. In ultimele 14 zile, vorbim de 24.554 de persoane care au avut nevoie de ambulanta si au si primit ajutor", a spus Grasu.Potrivit managerului, doar in ultimele 24 de ore au fost 1.911 persoane care au avut nevoie de serviciile SABIF, iar in ultimele 48 de ore - 3.900 de persoane.Alis Grasu a aratat ca sunt multe persoane care relateaza semne si simptome care sugereaza infectie cu noul coronavirus si vor si testate."Avem tot sprijinul autoritatilor. Inca de luni a fost publicata o Hotarare de Guvern prin care s-au prelungit posturile alocate in perioada starii de urgenta, astfel ca cele 105 posturi care ne-au fost distribuite SABIF au fost din nou puse in procedura de ocupare. S-au primit dosare. Acum la ora 12,00 s-a inchis perioada de depunere a dosarelor. Noi de luni am publicat imediat pe site-ul nostru. Avem un numar de 22 de medici in procedura de ocupare, 65 de soferi ambulantieri, 49 de asistenti si 5 operatoare registrator de urgenta. Pe langa cele 105 posturi a fost si un numar de posturi care s-au vacantat in ultimele doua luni, ale noastre, ale SABIF si au fost si posturi temporar vacante pentru concedii de boala de lunga durata sau de crestere si ingrijire copii", a afirmat Grasu.Totodata, ea a mai spus ca sase masini au fost primite de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta."In aceasta perioada, toata lumea face eforturi. Ministerul Sanatatii, Ministerul de Interne prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta cauta solutii. De marti seara, am primit sprijinul de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a sase masini de administratie cu soferi, iar de la DSP am primit patru medici si doi asistenti care au urcat pe aceste masini, astfel incat au fost facute sase echipaje care au mers la solicitari de Cod verde care prezentau semne si simptome de COVID-19 si au si testat aceste persoane, au recoltat probe in vederea realizarii testelor", a detaliat managerul SABIF.Ea a admis ca sunt probleme in ceea ce priveste internarile."Pentru evaluare, si aici se fac eforturi sa se gaseasca in permanenta locuri pentru a fi evaluati. Cu internarile sunt probleme, dar se comunica foarte bine atat cu DSP, cu MS, cu spitalele de ROL 1, cu spitalele de ROL 2. Se fac toate eforturile astfel incat persoanele care au intr-adevar probleme sa li se poata gasi un loc", a precizat medicul.