Incidenta cazurilor de COVID-19. Patru judete si municipiul Bucuresti sunt in scenariul rosu, cu cifre in crestere

Potrivit autoritatilor, judetul Timis are o rata de incidenta de 5.53 la mia de locuitori, 202 de cazuri noi, raportate in ultimele 24 de ore, si 43867 de infectari in total, de la inceputul pandemiei in Romania. Brasov are o incidenta de 3.69 la mia d e locuitori, Bucuresti inregistreza o rata de incidenta de 3.88 la mia de locuitor, Cluj are o rata de incidenta de 3.36 la mia de locuitori si Ilfov cu 4.53.Lista judetelor in scenariul galben:Alba - 2.69 la mia de locuitoriArad - 2.29 la mia de locuitoriBihor - 1.93 la mia de locuitoriBraila - 1.58 la mia de locuitoriConstanta - 2.74 la mia de locuitoriDambovita - 1.92 la mia de locuitoriDolj - 1.97 la mia de locuitoriGalati - 1.57 la mia de locuitoriGiurgiu - 2.40 la mia de locuitoriGorj - 2.05 la mia de locuitoriHunedoara - 2.94 la mia de locuitoriIasi - 1.67 la mia de locuitoriMaramures - 2.14 la mia de locuitoriNeamt - 1.58 la mia de locuitoriSalaj - 2.72 la mia de locuitoriSatu Mare - 2.02 la mia de locuitoriSibiu - 2.24 la mia de locuitoriTeleorman - 1.56 la mia de locuitoriValcea - 2.17 la mia de locuitori.