Alte 208.000 de doze de vaccin AstraZeneca sosesc in tara

Pana in prezent, au fost receptionate 486.000 de doze AstraZeneca, iar din data de 15 februarie, au fost vaccinate 158.013 de persoane In tara noastra, vaccinarea impotriva COVID-19 cu vaccinul AstraZeneca este recomandata pentru grupa de varsta 18-55 de ani, cu posibilitatea cresterii acestui interval, in functie de aparitia noilor date stiintifice. De asemenea, intervalul de timp recomandat intre cele doua doze este de 8 saptamani. In Romania, alocarea dozelor de vaccin se realizeaza conform calendarului de livrare pus la dispozitie de firma producatoare, sens in care, periodic, tara noastra primeste transele de vaccin necesare imunizarii populatiei. Pe masura ce noile transe ajung in Romania, aplicatia de programare se actualizeaza si permite continuarea procesului de programare pentru categoriile populationale aflate in etapa curenta", a transmis CNCAV.