Ambasada Rusiei la Chisinau acuza Armata Romana ca a ucis zeci de mii de oameni in Basarabia

Declaratia Ambasadei ruse, transmisa intr-un comunicat de presa, a venit ca reactie la afirmatiile facute de diplomatii romani de la Chisinau, in cadrul unei activitati dedicate sarbatoririi Zilei Armatei Romane, la Cimitirul de Onoare al Eroilor Armatei Romane din Mana, raionul Orhei, care au adus omagiu soldatilor romani, scrie Adevarul.ro "Am fost nedumeriti de afirmatiile Ambasadei Romaniei in Republica Moldova despre "eroii cazuti la datorie pe 14 iulie 1941 pentru eliberarea Basarabiei de ocupatia sovietica". Indemnurile reprezentantilor oficiali ai Bucurestiului de a pastra "memorie vesnica eroilor" suna cinic. Vrem sa amintim ca cei care l-au slujit pe criminalul nazist Antonescu, activitatea caruia a fost condamnata de tribunalele de la Nurnberg si Bucuresti si memoria caruia diplomatii romani ne cheama sa o pastram vesnic, intr-adevar au lasat dupa ei o mostenire de neuitat. Urmasi a zeci de mii de oameni ucisi si chinuiti de agresorii lui Antonescu si calaii lui Alexianu - moldoveni, rusi, evrei, gagauzi si bulgari nu vor uita crimele acestor nemernici fascisti, care isi justificau crimele prin "lupta pentru reintregire". Putem oare considera "lupta pentru reintregire" executiile in masa ale rusilor si evreilor din Transnistria de catre administratia romana de ocupatie? Sau poate "lupta pentru reintregire" a fost participarea soldatilor romani de partea lui Hitler in lupta de la Staliningrad?", se spune intr-un comunicat de presa al Ambasadei ruse.