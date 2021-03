Cine sunt cei 26 de noi ambasadori aprobati de Klaus Iohannis: 8 femei, 14 nume in premiera, 54 de ani varsta medie

Pentru cei 26 de candidati a fost demarata deja procedura de solicitare a agrementului statului acreditar, conform Conventiei de la Viena cu privire la relatiile diplomatice din 1961.In cadrul acestui proces, in urma aprobarii Presedintelui Romaniei, domnul Klaus Werner Iohannis, au fost publicate, la 22 februarie a.c., decretele de rechemare a 23 de ambasadori extraordinari si plenipotentiari ai Romaniei, care urmeaza sa isi incheie misiunea in termen de 90 de zile de la aceasta data, si au fost inaintate, corelativ, 26 de propuneri de numiri - inclusiv la misiuni unde conducerea era vacanta.In conformitate cu prevederile legale, propunerile de rechemari si respectiv de numiri sunt aprobate de catre Presedintele Romaniei, fiind initiate de catre Ministerul Afacerilor Externe si avizate de catre Prim-ministrul Romaniei.Dintre numirile de ambasadori, mai mult de jumatate (53,8%), adica 14 persoane, vor ocupa pentru prima oara functia de ambasador. Din punct de vedere statistic este vorba despre 8 femei (candidatii propusi pentru Germania, Luxemburg, Cuba, Africa de Sud, Brazilia, Filipine, Tunisia, Kazahstan - astfel, o treime dintre numiri sunt femei, circa 30,7%) si 18 barbati. Conducerea MAE are o preocupare constanta pentru numirea de femei in functii de conducere in Serviciul Exterior si in Centrala (unde peste 50% din pozitiile de conducere sunt ocupate de femei).In ceea ce priveste media de varsta a persoanelor propuse, pentru diplomatii numiti in aceasta functie pentru prima oara aceasta este de circa 51 de ani, in timp ce media de varsta generala a numirilor este de 54 de ani, aspect care reflecta atat promovarea diplomatilor cu experienta vasta, care au ocupat anterior posturi si pozitii relevante atat in Centrala MAE, cat si in Serviciul Exterior, in alte institutii centrale din Romania si in organizatii internationale, cat si diplomati tineri sau cu experienta care au atins pragul de maturitate profesionala din domeniul diplomatic care ii recomanda pentru aceasta pozitie si care vor ocupa pentru prima oara pozitia de ambasador.Spre exemplu, pentru Kazahstan este numit un diplomat femeie, 43 de ani, cu expertiza indelungata pe zona Asiei Centrale; pentru Polonia, diplomat, 44 de ani, specialist pe spatiul european si multilateral, cu mai multe posturi in exterior; pentru Berlin, o femeie diplomat, 53 de ani, in prezent director general in MAE, cu mai multe posturi in Serviciul exterior, inclusiv anterior la Berlin, fiind vorbitor fluent de limba germana; pentru Havana, o femeie diplomat, 45 de ani, specialist in comunicare si afaceri europene, vorbitor de limba spaniola; pentru Luxemburg, o femeie diplomat, 45 de ani, cu experienta in serviciul exterior in domeniul multilateral; pentru Oslo, un diplomat, 52 de ani, specialist in afaceri europene, cu mai multe posturi in exterior; pentru Tallinn, un diplomat, 58 de ani, cu vasta experienta in afaceri europene, multiple posturi in serviciul exterior si experienta in cadrul organizatiilor internationale.Acest nou proces de innoire in randul sefilor de misiuni ale Romaniei are loc in continuarea procesului debutat in anul 2020, cand au fost rechemati 27 ambasadori extraordinari si plenipotentiari ai Romaniei si au fost demarate procedurile de numire a 33 de ambasadori extraordinari si plenipotentiari. Aceste proceduri se incadreaza in demersul mai amplu, initiat incepand cu noiembrie 2019, de reformare a MAE pe criterii de competenta, pentru a promova profesionisti in acest domeniu specializat, care sa reprezinte la cel mai inalt nivel interesele Romaniei, atat in Centrala MAE, cat si peste hotare.Regasiti mai jos, lista cu persoanele propuse pentru a ocupa o functie de ambasador:1.- Adriana-Loreta Stanescu (Diplomat de cariera. Ocupa in prezent functia de director general al Departamentului pentru Relatii cu Vecinatatea Estica, din Centrala MAE (din 2017), a fost prim-colaborator la Ambasada Romaniei la Viena (2003-2009) si in cadrul Ambasadei Romaniei de la Berlin (2011-2016). Cunoaste limbile germana si engleza. Nascuta in 1968. Nu a mai ocupat functia de ambasador.)2.- Emilian-Horatiu Hurezeanu (A fost din 2015 pana in 2021 ambasador al Romaniei la Berlin. Scriitor si publicist, are o vasta experienta jurnalistica in domeniul politicii externe. A fost profesor invitat la mai multe universitati din Romania si a ocupat, in perioada martie - septembrie 2003 functia de consilier de politica externa si comunicare al Prim-ministrului Romaniei. Nascut in 1955.)- Bogdan Mazuru (Diplomat de cariera. Detine gradul diplomatic de ambasador si a ocupat, din 2015 pana in 2021, functia de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei la Viena. A mai ocupat functia de ambasador al Romaniei la Bruxelles NATO (2001-2006), ambasador la Berlin (2006-2009) si ambasador la Paris (2010-2015). In Centrala MAE a exercitat functiile de secretar de stat (2009 - 2010) si director general. Cunoaste limbile engleza, germana si franceza. Nascut in 1962.)4.- Theodor-Cosmin Onisii (Diplomat de cariera. Detine gradul diplomatic de ambasador. Ocupa in prezent functia de consilier de stat pentru politica externa in cadrul Oficiului Diplomatic al Cancelariei Primului-ministru al Romaniei, din 2019. A fost prim-colaborator la Ambasada Romaniei la Londra (2013-2019). A mai ocupat functiile de director al Directiei SUA si Canada, precum si vicepresedinte al Comisiei a VI-a Adunarii Generale a ONU, pe durata postului la Misiunea Permanenta a Romaniei pe langa Organizatia Natiunilor Unite de la New York. Cunoaste limbile engleza si franceza. Nascut in 1977. Nu a mai ocupat functia de ambasador.)5.- Calin Fabian (Diplomat de cariera. Detine gradul diplomatic de ministru plenipotentiar. A ocupat functiile de ambasador al Romaniei in Republica Coreea (2012 -2016), ambasador al Romaniei in Regatul Tarilor de Jos (2007-2012), pozitie din care a fost reprezentant al Romaniei la OIAC si alte organizatii internationale de la Haga, precum si de ambasador al Romaniei in Ungaria (2002-2005). In Centrala MAE, a exercitat functiile de sef al Directiei de Protocol (2017-2019), director al Directiei OSCE, Riscuri Asimetrice si Neproliferare (2016 - 2017), director al Directiei pentru Europa Centrala si de Sud-Est (2001-2002). A fost consilier de stat pentru politica externa al prim-ministrului Romaniei (2005 - 2007). Cunoaste limbile engleza si maghiara. Nascut in 1953.)- Lilian Zamfiroiu (Diplomat de cariera. Detine gradul diplomatic de ministru-plenipotentiar (din 2012). A ocupat, din 2016 pana in 2021, functia de ambasador la Luxemburg. In Centrala MAE a fost director general la Directia Comunicare si Imaginea Romaniei (2001-2003), director general la Directia Diplomatie Publica (2003-2004), director general la Directia Generala politici Publice (2004-2005), sef serviciu la Oficiul Diplomatie Publica (2005-2006), director la Directia Diplomatie Publica (2006), la delegatia Permanenta a Romaniei pe langa UNESCO - Paris (2006-2013), presedinte al Institutului Cultural Roman (2013-2015). Cunoaste limbile franceza, italiana, engleza. Nascut in 1963.)7.- Marius Cristian Badescu (Diplomat de cariera. Detine gradul diplomatic de ministru plenipotentiar si este, in prezent, reprezentant cu insarcinari speciale pentru securitate energetica in cadrul Ministerului Afacerilor Externe. A detinut, in Centrala MAE, mai multe functii de conducere: reprezentant cu insarcinari speciale pentru pregatirea Presedintiei Romaniei a Consiliului UE (2017 - 2019), secretar de stat pentru afaceri europene (2016 - 2017), director al Directiei Politici UE (2005-2009). In Serviciul Exterior si-a desfasurat activitatea in cadrul Reprezentantei Permanente a Romaniei la Bruxelles UE (2010-2016), in calitate de Reprezentant Permanent adjunct, anterior activand in cadrul Misiunii Permanente a Romaniei de la Geneva (2001-2005). Cunoaste limbile franceza si engleza. Nascut in 1969. Nu a mai ocupat functia de ambasador.)8.- Alexandrina-Livia Rusu (Diplomat de cariera. Detine gradul diplomatic de ministru-plenipotentiar. Lucreaza, in prezent, la Misiunea Permanenta a Romaniei la Viena (din 2017), a activat si in cadrul Misiunii Permanente de la New York (1999-2003), a fost director la Directia Relatii Externe UE (2003-2007), a mai activat la Ambasada Romaniei la Roma (2007-2012), la Consulatul General de la Milano (2012-2013), la Reprezentanta Permanenta de la Strasbourg (2015-2017), unde, in perioada 2015-2016 a fost insarcinat cu afaceri a.i.. Cunoaste limbile engleza, spaniola, franceza, italiana. Nascuta in 1973. Nu a mai ocupat functia de ambasador.)9.- Laurentiu-Mihai Stefan (Ocupa, din 2015, functia de consilier prezidential pentru politica interna. Anterior, in intervalul 2004-2015, a fost specialist in probleme politice al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti . A condus Societatea Romana de Stiinte Politice intre 2000-2005. A fost cercetator in cadrul Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Romane (1995-1999), inainte de a deveni asistent, apoi lector al Facultatii de Stiinte Politice a Universitatii din Bucuresti (1999-2004). Ocupa, din 2004, functia de cadru didactic asociat al acestei Facultatii de Stiinte Politice a Universitatii din Bucuresti. Incepand din anul 2017, este cercetator stiintific in cadrul Centrului pentru Politici Publice de la Universitatea de Vest din Timisoara. Cunoaste limbile engleza, franceza, germana. Nascut in 1967. Nu a mai ocupat functia de ambasador.)10.- Vasile Soare (Diplomat de cariera. Are gradul diplomatic de ministru plenipotentiar si a ocupat, in perioada 2014 - 2020, functia de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Federatia Rusa. Anterior, in Centrala Ministerului Afacerilor Externe, a ocupat functia de director al Directiei Europa de Est si Asia Centrala (2008 - 2013), director al Directiei Europa Largita, director, respectiv director adjunct al Directiei Rasaritene (spatiul CSI). In perioada 2001 - 2008 a fost ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Kazahstan, acreditat si in Republica Kargaza si Tadjikistan (din 2003). Cunoaste limbile rusa, mongola si engleza. Nascut in 1971.)11.- Ovidiu Dranga (Diplomat de cariera. Detine, din 2006, gradul diplomatic de ministru-plenipotentiar si a ocupat, din 2013 pana in 2021, functia de ambasador la Ambasada Romaniei la Varsovia. Anterior, a ocupat functia de purtator de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe (2012), secretar de stat pentru relatia cu Parlamentul si diplomatie publica (2012) si, din ianuarie pana in iunie 2013, secretar de stat pentru afaceri globale. A detinut, in perioada 2005-2007, pozitia de director general - director politic, iar anterior a fost director la Directia NATO/Probleme Strategice din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. In perioada 2001-2005, a fost detasat in cadrul Departamentului pentru Politica de aparare si Integrare Euro-atlantica al Ministerului Apararii Nationale, unde a exercitat functia de director general, loctiitor al secretarului de stat (2001 - 2003). In perioada 2008-2012, a fost ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Regatul Belgiei. Cunoaste limbile engleza, italiana, franceza. Nascut in 1966.)12.- Gruia Otiliu Jacota (Diplomat de cariera. Detine gradul diplomatic de ministru consilier si activeaza, in prezent, in cadrul Biroul Politici pentru Vecinatatea Estica din Centrala Ministerului Afacerilor Externe. Anterior, a fost director al Directiei Asia Pacific (2008-2009) si director general al Directiei Generale de Cooperare Parlamentara Externa din cadrul Senatului Romaniei (2017-2020). In perioada 2013-2017, a fost ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Romaniei la Bangkok, iar in perioada 2011-2013, insarcinat cu afaceri a.i. la Ambasada Romaniei la Bangkok. Cunoaste limbile engleza, franceza, germana, araba. Nascut in 1972.)13.- George Cristian Maior (Diplomat de cariera. Detine gradul diplomatic de ambasador. A fost, din 2025 pana in 2021, ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Statele Unite ale Americii. Anterior a fost insarcinat cu afaceri a.i. al Ambasadei Romaniei din Dublin (1997-1999). Intre 2000 si 2004 a fost secretar de stat si sef al Departamentului pentru Integrare Euro-atlantica si Politica de Aparare in cadrul Ministerului Apararii Nationale. In noiembrie 2004, a fost ales senator in Parlamentul Romaniei. A ocupat functia de director al Serviciului Roman de Informatii in perioada 2006-2015. Cunoaste limba engleza. Nascut in 1967.)14.- Radu Octavian Dobre (Diplomat de cariera. Detine gradul diplomatic de ministru consilier. A ocupat, in perioada 2016 - 2020, functia de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in India, acreditat si in Republica Maldivelor, Republica Populara Bangladesh si Republica Federala Democratica Nepal, cu resedinta la New Delhi. Anterior, a fost insarcinat cu afaceri a.i. la New Delhi (2013-2016) si consul general, sef al Consulatului General al Romaniei la Trieste (2008 - 2012). A mai activat in cadrul Ambasadei Romaniei la Atena (ianuarie - iunie 2003) si Misiunii Permanente a Romaniei la Bruxelles-UE (2004-2006). In Centrala MAE, a fost director general adjunct la Directia Generala Afaceri Consulare (2006-2007) si sef al serviciului Centrului Operativ pentru Situatii de Urgente si Crize (2007-2008). Cunoaste limbile engleza, franceza si italiana. Nascut in 1970.)15. Statul Kuwait - Mugurel-Ioan Stanescu (Diplomat de cariera. Detine, din 2018, gradul diplomatic de ministru consilier si activeaza, in prezent, in cadrul Ambasadei Romaniei la Tokyo. In perioada 2016-2018, a fost consul general al Romaniei la Toronto. In Serviciul Exterior a mai fost in misiune la Ambasada de la Dublin (1997-1998), la Ambasada de la Washington (1999-2003), Ambasada de la Ottawa (2005-2010) si la Consulatul General de la Montreal (2012-2016, 2019-2020). In Centrala MAE, a activat in cadrul Departamentului Consular, Directiei Parteneriate-Proiecte Economice Strategice, Directiei America de Nord si Canada, Directiei Organizatii Economice Internationale. Cunoaste limbile engleza si franceza. Nascut in 1969. Nu a mai ocupat functia de ambasador.)16.- Dragos Viorel Radu Tigau (Diplomat de cariera. Detine gradul de ministru plenipotentiar. A fost sef al Consulatului Romaniei de la Castellon, in perioada 2014-2019. A efectuat misiuni la Consulatul General al Romaniei de la Gyula, unde a indeplinit functia de gerant interimar, la Ambasada Romaniei de la Budapesta, in calitate de sef sectie politica, la Consulatul General de la Montreal, Ambasada Romaniei de la Ottawa, indeplinind rolurile de prim-colaborator si insarcinat cu afaceri a.i. (iulie 2002 - martie 2003), precum si la Ambasada Romaniei de la Londra. In Centrala MAE a lucrat la Directia OSCE, Riscuri Asimetrice si Neproliferare, sef serviciu Directia NATO, Directia America de Nord, in cadrul careia a indeplinit functia de director-adjunct. Cunoaste limbile engleza, franceza, spaniola, germana si maghiara. Nascut in 1967. Nu a mai ocupat functia de ambasador.)17.- Theodora Magdalena Mircea (Diplomat de cariera. Detine gradul diplomatic de ministru plenipotentiar si este, in prezent, sef al Biroului de Informare MAE. In Serviciul Exterior a fost purtator de cuvant al Reprezentantei Permanente a Romaniei la UE de la Bruxelles, ulterior devenind director si director general al Departamentului de Comunicare si Purtator de cuvant al MAE (2008-2015). Intre 2017- 2020 a ocupat functia de coordonator al Serviciului de Comunicare si Promovare a primei Presedintii a Romaniei la Consiliul UE (ianuarie-iunie 2019). Cunoaste limbile franceza, engleza, italiana, spaniola. Nascuta in 1976. Nu a mai ocupat functia de ambasador.)18.- Monica Cecilia-Sitaru (Diplomat de cariera. Detine gradul diplomatic de ministru plenipotentiar si ocupa, in prezent, functia de director al Directiei Europa de Est si Asia Centrala din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. In perioada 2011-2015 a fost prim-colaborator la Ambasada Romaniei la Ankara. Intre 2004 si 2005 si-a desfasurat activitatea in calitate de diplomat in cadrul Ambasadei Romaniei la Chisinau, iar intre 2005-2008 a fost prim-colaborator in cadrul acestei ambasade. In Centrala MAE, a mai detinut, intre aprilie si decembrie 2008, functia de director adjunct la Directia Cooperare cu Republica Moldova. Intre 2018 si 2019, a activat in cadrul Secretariatului General al Guvernului. Cunoaste limbile engleza, franceza si rusa. Nascuta in 1967. Nu a mai ocupat functia de ambasador.)19.- Floricel Paul Mocanu (In Centrala Ministerului Afacerilor Externe a activat in cadrul Directiei relatii interinstitutionale (2009 - 2011) si a fost director al Cabinetului ministrului (mai - octombrie 2009). Este doctor in istorie si a lucrat in domeniul relatiilor internationale in cadrul departamentului de specialitate al Senatului Romaniei. Cunoaste limbile engleza, franceza, italiana, spaniola, sarbo-croata si rusa. Este nascut in 1961. Nu a mai ocupat functia de ambasador.)20.- Monica-Mihaela Stirbu (A ocupat, din 2016 pana in 2021, pozitia de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Chile. Anterior, a fost Consul General al Romaniei la Sevilla (2007-2012), respectiv Consul General al Romaniei la Bilbao (2012-2014). In Centrala MAE si-a desfasurat activitatea, intre 2014 si 2016, in cadrul Centrului de Pregatire si Instruire Consulara, predand cursuri de specializare in domeniul consular al personalului diplomatic, consular si tehnico-administrativ din cadrul MAE. Cunoaste limbile engleza, franceza si spaniola. Nascuta in 1956.)21.- Raduta-Dana Matache (Diplomat de cariera. Este in prezent ministru-plenipotentiar in cadrul Directiei ONU, institutii specializate si francofonie. A fost ambasadorul Romaniei in Suedia in perioada 2009-2015, iar in perioada 2008-2009 a fost secretar de stat pentru afaceri europene in cadrul MAE. A mai ocupat functia de director al Directiei NATO (2001-2002), director al Directiei Analiza si Planificare Politica (2000-2001). In Serviciul Exterior, a fost insarcinat cu afaceri a.i. (2006 - 2007) si respectiv prim-colaborator (2004 - 2006) in cadrul Ambasadei Romaniei in Regatul Unit si a activat in cadrul Ambasadei Romaniei la Washington. Cunoaste limbile engleza, franceza, suedeza si spaniola. Nascuta in 1963.)22.- Elena Serbanescu (Diplomat de cariera. Detine gradul diplomatic de ministru-plenipotentiar, din 2011. Este director al Directiei Juridic, Legislativ si Contencios din cadrul centralei MAE (din 2012). A lucrat in cadrul Centralei MAE si la directia Resurse Umane (1996-2001), fiind Directorul acesteia in perioada 2000-2001. Cunoaste limbile franceza si engleza. Nascuta in 1959. Nu a mai ocupat functia de ambasador.)23. Republica Coreea - Cezar Armeanu (A ocupat, din 2017 pana in 2021, functia de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Kazahstan, Tadjikistan si Republica Kargaza. Anterior, a fost secretar general in cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri (2016 - 2017) si atasat economic in cadrul Ambasadei Romaniei in Norvegia (2009 - 2016). A mai ocupat functiile de secretar general, respectiv secretar de stat in cadrul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei (2002 - 2009), director in cadrul Ministerului Turismului (2000 - 2002), Presedinte al Asociatiei Oamenilor de Afaceri Dobrogea (1999 - 2000) si a condus Bursa Maritima si de Marfuri Constanta (1994 - 1999). Cunoaste limbile engleza, norvegiana, germana. Nascut in 1958.)24.- Madalina Lupu (Diplomat de cariera. Are gradul de ministru-consilier. Este, in prezent, directorul adjunct al Directiei Europa de Est si Asia Centrala (din 2015). Intre 2011 si 2015 a activat la Ambasada Romaniei la Moscova, iar in perioada iulie 2012 - octombrie 2015 a fost adjunct al sefului de misiune la Moscova. In Centrala MAE a mai ocupat pozitii in cadrul Directiei Rasaritene si Directiei Conjuncturi Economice Internationale. Cunoaste limbile engleza si rusa. Nascuta in 1978. Nu a mai ocupat functia de ambasador.)25.- Calin Stoica (Diplomat de cariera. Are gradul de ministru plenipotentiar si, in prezent, este reprezentantul COPS (Comitetul Politic si de Securitate) la R.P. Bruxelles UE (din 2017) si a mai activat in cadrul M.P. Viena (2000-2001) si Ambasada Romaniei la Beijing (1994-1998). A fost detasat la Cancelaria Primului-Ministru (2016-2017), a mai fost director la Directia OSCE, Riscuri Asimetrice si Neproliferare (aprilie-august 2017), director la Directia ONU, Institutii Specializate si Francofonie al MAE (2015-2016), director general la Directia Generala Afaceri Strategice (2008-2010) si director adjunct la Directia OSCE (1999-2000). In perioada 2010-2015 a lucrat in cadrul Secretariatului International al NATO. Cunoaste limba engleza. Nascut in 1963. Nu a mai ocupat functia de ambasador.)26.- Dan-Andrei Muraru (Ocupa, din 2014, functia de consilier prezidential, Sef al Departamentului Relatii cu Autoritatile Publice si Societatea Civila. In perioada 2012 - 2014 a fost Presedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER). A fost consilier al directorului general al Arhivelor Nationale ale Romaniei, Bucuresti (2007-2009), consilier in cadrul Cancelariei prim-ministrului Romaniei (2006-2007), consilier relatii externe in cadrul Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti - Departamentul Relatii Externe si Integrare Europeana (2005-2006). Este, din 2019, lector universitar doctor in cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative, Bucuresti - Departamentul de Relatii Internationale si Integrare Europeana si cercetator in cadrul Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel", Bucuresti. A beneficiat de numeroase burse de cercetare si a autorat si colaborat la un numar ridicat de studii si publicatii. Cunoaste limbile engleza si franceza. Nascut in 1982. Nu a mai ocupat functia de ambasador.)b>CITESTE SI: