Ambasadorul SUA in Romania: In urma cu doua saptamani, am fost martorii unui proces electoral care a continuat sa puna distanta intre natiune si "baronii-talhari"

El a elogiat "viziunea si calitatile de lider ale presedintelui Iohannis si ale membrilor guvernului premierului Orban", precum si modul in care Romania a gestionat pandemia de COVID-19."Poporul roman continua sa se elibereze din catusele mostenirii corupte lasate in urma de regimul comunist. In urma cu doar doua saptamani, am fost martorii unui proces electoral care a continuat sa puna distanta intre natiune si "baronii-talhari" rosii care au manipulat legea pentru a-si umple buzunarele, in detrimentul poporului roman, pe care au fost alesi sa il deserveasca. Romania continua sa ia masurile necesare pentru a atrage investitiile straine care ii sunt necesare pentru a-si revendica locul care ii revine de drept in fruntea unei Europe revigorate! Este foarte clar ca Romania este deschisa negocierilor, dar nu este de vanzare!", a afirmat diplomatul, care se afla la Washington impreuna cu ministrul Apararii Nicolae Ciuca si cu ministrul Economiei, Virgil Popescu , in vederea consolidarii relatiilor bilaterale.El a salutat "viziunea si calitatile de lider ale presedintelui Iohannis si ale membrilor guvernului premierului Orban"."Va multumesc pentru efortul neincetat de a asigura atat crearea unei Romanii de exceptie, cat si de a mentine pacea si securitatea. Dumneavoastra fauriti legaturile care aduc Statele Unite si Romania mai aproape ca niciodata", a adaugat ambasadorul SUA.El subliniat ca, la fel ca orice alta tara de pe mapamond, Romania a cazut prada virusului COVID-19."Romania a gestionat criza generata de acest virus cu rigurozitate si cu hotararea ferma de a-si proteja cetatenii, castigandu-si astfel respectul Statelor Unite si al altor aliati din lume. A trimis ajutoare si personal medical in tarile vecine si in Statele Unite - va multumesc! Armata romana a fost in fruntea coordonarii eforturilor acestei natiuni, prin crearea si furnizarea de targi si aparate de ventilare si dand dovada de spirit de conducere. Lumea intreaga a vazut o natiune care lupta sa isi salveze cetatenii si in acelasi timp isi asuma locul care ii revine de drept, de lider in regiune si de forta care va contribui la conturarea lumii moderne, renascute, in care traim. Orice tara ar fi mandra sa se numeasca prieten si aliat al Romaniei, cu siguranta Statele Unite se mandresc cu acest lucru!", a afirmat Zuckerman.In opinia sa, pe masura ce SUA si Romania isi revin din aceasta perioada incredibil de dificila, este mai evident ca niciodata ca cele doua natiuni isi influenteaza reciproc viitorul, el remarcand: "Suntem norocosi sa avem astfel de aliati de baza in aceste vremuri".Adrian Zuckerman afirma ca Romania si-a regasit vocea furata de comunisti si este acum membru cu drepturi depline in Uniunea Europeana si in NATO si protejeaza flancul sudic."In cei saisprezece ani de la aderarea la Alianta, Romania a evoluat de la un stat care primea ajutoare in materie de securitate, la o entitate care exporta securitate si o forta redutabila in cele mai periculoase teatre de operatiuni ale lumii. Prin Comandamentul multinational de divizie Sud-Est, Unitatea de Integrare a Fortelor NATO si o Brigada Multinationala complet operationala, Romania isi respecta partea de intelegere si face chiar mai mult. Scutul antiracheta Aegis Ashore de la Deveselu, care contribuie la protejarea Europei de amenintarea rachetelor balistice si recenta achizitionarea a primei din cele sapte baterii de rachete "Patriot" atesta faptul ca Romania este pregatita sa se apere si sa ii apere pe aliatii sai", a adaugat el.