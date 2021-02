Ambulanta rasturnata pe DN2 in Vrancea. O pacienta cu coronavirus a murit, iar doi membri ai echipajului au fost raniti

Soferul a pierdut controlul volanului, iar apoi a intrat intr-un cap de pod. Pacienta a murit, iar doi membri ai echipajului au fost raniti.ISU Vrancea a transmis, marti seara, ca o ambulanta s-a rasturnat, in localitatea Marasesti, in zona caii ferate ce traverseaza DN2."Conducatorul unei ambulante a pierdut controlul directiei de mers si s-a rasturnat, dupa care a intrat in coliziune cu un cap de pod, aflat pe sensul opus de mers", a transmis ISU Vrancea.Ambulanta transporta o pacienta cu coronavirus catre Buzau, iar in urma accidentului femeia a murit.Medicul de pe ambulanta a ramas incarcerat, iar soferul autospecialei a fost ranit. Traficul in zona nu este blocat.