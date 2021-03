Amenda primita de un tanar care s-a plimbat cu masina pe o plaja din Constanta. Politistii au gasit si o punga cu un produs cu efect psihotrop

Primaria Constanta a transmis marti, 23 martie, printr-un comunicat de presa, ca la sfarsitul saptamanii trecute, Politia Locala a fost anuntata de faptul ca pe plaja Dacica se afla o masina blocata in nisip."Ajunsi la fata locului, politistii locali au observat un autovehicul marca Volkswagen , in care se afla o persoana de sex masculin, in varsta de 23 de ani, ce prezenta halena etilica si avea pupilele ochilor dilatate. Politistii locali au procedat la efectuarea controlului corporal, moment in care au observat ca in portiera dreapta fata a autovehiculului se afla depozitata o punga din material plastic ce continea un produs vegetal de culoare galben/verzuie, maruntit, susceptibil de a avea efect psihoactiv/psihotrop", a anuntat Primaria Constanta, citata de news.ro A fost solicitat si un echipaj medical din cadrul SMURD care s-a prezentat in zona pentru a evalua starea de sanatate a barbatului care ulterior a fost dus la Sectia 1 Politie Constanta impreuna cu substanta gasita in autoturism, urmand ca politistii sa continue cercetarile in acest caz.Plimbarea cu masina pe plaja i-a adus tanarului o amenda de 10.000 de lei.