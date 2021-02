Petrecere pentru copii, de Ziua indragostitilor, intrerupta de politisti. 19 parinti si organizatorul, amendati cu peste 11.000 de lei

Politistii Sectiei 1 Politie Rurala Timisoara au fost sesizati, duminica seara, cu privire la faptul ca la o locatie de pe strada Crisurilor din localitatea Dumbravita este organizata o petrecere privata de copii. Ajunsi la fata locului, politistii au constatat ca cele sesizate se confirma. Au fost legitimati 19 parinti, carora li s-au aplicat sanctiuni contraventionale conform Legii nr. 55/2020, in valoare de 9.500 de lei. De asemenea, organizatorul evenimentului a fost sanctionat cu amenda in valoare de 2.000 lei, arata un comunicat al Politiei Timis.Comuna Dumbravita se afla pe locul al treilea in randul localitatilor cu cea mai mare rata de infectare SARS-CoV-2 din judetul Timis, de 7,86 la mia de locuitori , aceasta fiind in luna ianuarie in carantina pentru trei saptamani.In perioada 13-14 februarie, peste 500 de forte de ordine au actionat pe raza judetului Timis, pentru verificarea respectarii masurilor si interdictiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului SARS-CoV-2.Au fost verificate 172 de societati comerciale si 144 de mijloace de transport persoane, dintre care 80 de mijloace de transport in comun, fiind totodata legitimate peste 4.500 de persoane.Pentru abaterile constatate au fost aplicate 676 de sanctiuni contraventionale in valoare totala 241.800 de lei.