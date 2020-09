Andrei Caramitru a fost amendat cu 5.000 de lei pentru un mesaj legat de Biserica Ortodoxa Romana

Potrivit CNCD, afirmatiile lui Andrei Caramitru reprezinta "discriminare si incalca dreptul la demnitate".In acest sens, CNCD citeaza art. 2 alin. (1) din OG 137/2000, unde este definit legal termenul de discriminare. De asemenea, Consiliul citeaza si art. 15 din aceeasi Ordonanta a Guvernului, care mentioneaza: "Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, daca fapta nu intra sub incidenta legii penale, orice comportament manifestat in public, avand caracter de propaganda nationalist-sovina, de instigare la ura rasiala sau nationala, ori acel comportament care are ca scop sau vizeaza atingerea demnitatii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, indreptat impotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunitati si legat de apartenenta acestora la o anumita rasa, nationalitate, etnie, religie , categorie sociala sau la o categorie defavorizata ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuala a acestuia".CNCD prezinta, intr-un comunicat transmis dupa sedinta Colegiului director de miercuri, mesajul lui Andrei Caramitru pentru care a fost sanctionat: "Eu de azi ma dezic oficial de Organizatia BOR. Am fost botezat ortodox. Nu sunt ateu, sunt un om spiritual. Dar toata chestia asta numita BOR este doar o organizatie criminala, retrograda, retardata, corupta. Si ortodoxia ca rit crestin a devenit un cosmar rusofon criminal. Care ne tine in afara civilizatiei. Si nu are nicio legatura cu Biblia si cu credinta. Niciuna. E un ISIS. O secta demonica. Asa ca de azi oameni buni - Eu nu o sa mai calc niciodata in vreo biserica ortodoxa. Oricine isi face nunta, botez etc. acolo - eu nu o sa vin. Si nu voi mai interactiona vreodata cu vreun angajat al acestei organizatii. Punct''.Hotararea CNCD in acest caz a fost adoptata in unanimitate.