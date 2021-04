O asociatie din Sibiu, amendata cu 10.000 de lei de Garda de Mediu, dupa ce a salvat doi pui de urs aflati in stare grava

"Astazi 02. 04. 2021, Asociatia Prietenii Berzelor a fost sanctionata contraventional de catre Garda de Mediu Sibiu cu amenda in valoare de 10.000 lei, pentru implicarea in salvarea celor doi pui de urs gasiti abandonati langa comuna Biertan, jud. Sibiu", a anuntat, vineri, Asociatia, printr-un comunicat de presa.Reprezentantii organizatiei povestesc cum s-au intamplat lcururile."Marti 30.03.2021, am fost sunati de catre un reprezentant al Asociatiei Milioane de Prieteni din Brasov sa ajutam in cazul a doi pui de urs gasiti in apropierea unei cabane din judetul Sibiu. Inca dinainte de a pleca spre Biertan am incercat sa aflam exact cum ar trebui sa procedam de la diferite persoane din cadrul institutiilor de Mediu din Sibiu. Ajunsi la puii de urs am constatat ca viata lor era pusa in pericol din cauza starii de deshidratare avansata si a diareii severe.Am plecat de urgenta spre Cristian cu puii de urs. Pe drumul de intoarcere am contactat telefonic reprezentanti ai diferitelor institutii din Sibiu in incercarea de a gasi o solutie legala pentru situatia in care ne aflam. Pentru ca starea ursuletilor se degrada tot mai tare si pentru ca noua ni se pare normal sa luptam in primul rand pentru viata am hotarat sa plecam de urgenta cu ursuletii spre Zarnesti pentru a primi cat mai repede ajutor din partea celor specializati", au explicat reprezentantii Asociatiei.Acestia au mai precizat ca odata ajunsi cu puii de urs la Zarnesti acestia au fost preluati de catre reprezentantii asociatiei Milioane de Prietenii si evaluati medical de catre medicul colaborator al acestora."Pe perioada evaluarii medicale a ursuletilor telefonul a ramas la incarcat in masina. In momentul plecarii de la Zarnesti am constat ca aveam o lista lunga de apeluri nepreluate de la reprezentantii diferitelor institutii din Sibiu. Le-am comunicat acestora ca puii de urs sunt in siguranta in sanctuarul de ursi din Zarnesti. Ne-au anuntat ca urmeaza sa fim invitati la sediul Garzii de Mediu Sibiu pentru a fi audiati in prezenta reprezentantilor IPJ -SAESP. Astazi ne-am prezentat la audieri.Am fost sanctionati contraventional cu o amenda in valoare de 10.000 de lei. Astazi am simtit din nou ca in tara asta viata animalelor nu este pe primul plan, ca tot ceea ce conteaza sunt hartiile sub care unii isi ascund incompetenta. Daca am fi stat ore bune sa asteptam hartiile pentru relocare astazi poate vorbeam de doi pui de urs morti", au prcizat reprezentantii organizatiei.Acestia anunta ca au actionat pentru salvarea animalelor, lucru pe care l-ar face din nou."Dar pentru ca am actionat pentru salvarea lor si am hotarat sa ne deplasam rapid la cel mai apropiat sanctuar de ursi suntem nevoiti sa platim. Tot ceea ce conteaza insa pentru noi este faptul ca cele doua ghemotoace sunt acum bine si ca se recupereaza. Ca vor fi bine si vor creste mari intr-un loc in care vor fi protejate toata viata lor. Noi vom continua sa luptam pentru fiecare animal ranit si pentru fiecare animal ce va avea nevoie de ajutorul nostru cu aceeasi pasiune si incapatanare cu care o facem de atatia ani. Si cu speranta ca intr-o zi viata lor va conta cu adevarat, nu numai pentru noi", au incheiat reprezentantii organizatiei.