Femeie din Bucuresti, amendata dupa ce a sesizat la Politie un furt. Ce a decis instanta

Al doilea apel la 112

Amenda contestata in instanta

Printr-un proces deschis la Judecatoria Sectorului 3 din Bucuresti , o femeie, administrator al unui magazin din Unirea Shopping Center, a cerut anularea unei amenzi aplicate pentru ca a sesizat la Politie un furt. Femeia a aratat ca in iunie 2020, constatand lipsa camerei de supraveghere a magazinului, a sunat la 112 pentru a sesiza furtul.Intre timp, a convocat managerul magazinului si avocatul, iar la fata locului a ajuns si un echipaj format din trei politisti. Femeia sustine ca "a solicitat cercetarea la fata locului si prelevare de imagini video de la singura camera video din proximitate", dar "echipajul de politie trimis la fata locului, a comunicat ca nu au competente sa solicite proprietarului centrului comercial prezentarea imaginilor surprinse de camerele de luat vederi, deoarece nu sunt de la politia judiciara".Femeia sustine ca, in aceste conditii, le-a solicitat politistilor ca macar sa intocmeasca procesul verbal de constatare in care sa consemneze toata aceasta situatie de fapt, inclusiv lipsa camerei de supraveghere, dar acestia au refuzat, precizand ca au dreptul sa intocmeasca un astfel de proces verbal oricand.Femeia sustine ca politistii i-au transmis ca "pot apela din nou numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 in vederea solicitarii unui alt echipaj de politie competent in cercetarea la fata locului, conservarea si ridicarea de probe".Femeia a aratat ca a urmat sfatul si a sunat din nou la 112, a explicat situatia si a cerut trimiterea la fata locului un echipaj de politie competent sa indeplineasca procedurile.Potrivit femeii, pentru ca la fata locului nu a mai venit niciun echipaj, s-a dus la Sectia 10 pentru a depune o plangere. Femeia s-a dus si a formulat plangere penala. Ulterior, avea sa afle ca unul dintre politistii care au fost la fata locului i-a aplicat o amenda de 500 de lei pentru ca "a refuzat sa se legitimeze si ar fi apelat abuziv serviciul 112".Femeia a contestat procesul-verbal de contraventie in instanta aratand ca"desi stia ca se afla in sediul Sectiei 10 Politie si scrie plangerea penala impreuna cu colegii sai, agentul constatator nu a anuntat-o despre faptul ca apreciaza ca ar fi savarsit vreo contraventie, nu i-a prezentat procesul-verbal si nu i-a cerut sa-l semneze, evident nici nu i l-a comunicat".Judecatoria Sectorului 3 a admis cererea formulata de bucuresteanca, aratand ca femeia a demonstrat, cu ajutorul unui martor, ca "echipajul de politie nu i-a solicitat sa se legitimeze cu un act de identitate la momentul prezentarii in urma primului apel la 112"."De altfel, instanta apreciaza ca este putin verosimil ca o persoana care apeleaza numarul de urgenta 112 pentru a reclama un furt, iar apoi se prezinta la sectia de politie in vederea depunerii unei plangeri penale, ar refuza sa se legitimeze in fata agentilor constatatori. In aceste conditii, instanta constata ca intimata nu a reusit sa rastoarne prezumtia de nevinovatie de care se bucura petenta", se arata in sentinta prin care amenda a fost anulata. Hotararea nu este definitiva.