Premierul Florin Citu, avertisment catre ministri: "Nu vor primi bani la rectificare daca nu fac reforme"

Reorganizare simpla in institutii

Romania amanana reformele de 30 de ani

Scaderea cheltuielilor de personal

"Reforma companiilor de stat. In buget, eu am inclus bani pentru anumite companii cu pierderi, presupunand ca vor face o reforma si vor reduce chetuielile, suntem in luna iunie, in curand. (...) Nu s-a facut asa ceva . Eu le spun colegilor din Guvern ca nu vor primi acei bani la rectificare pentru a avea cheltuielile pana la finalul anului acoperite, daca nu fac aceste reforme. E deja iunie, trebuie sa vina cu aceste reforme, pentru ca acesti bani nu exista, nu avem de unde sa-i luam, deficitul este acela pe care l-am spus la inceputul anului", a declarat Florin Citu, marti, la Radio Guerrilla. Premierul a reiterat ca a cerut ministrilor sa faca reforma in institutii, sa inceapa cu o reorganizare simpla."Deci, poti sa faci reforma, sa reduci numarul de directori generali, sa comasezi din Directii si asa mai departe, deci asta se poate face, cea mai simpla reforma. De aceea ii incurajez, dupa aceea o sa le solicit ministrilor sa faca aceasta reorganizare a ministerelor. Pana acum nu am primit o reorganizare a ministerelor care sa faca ce am facut eu, sa reduca numarul de directori generali, de exemplu, nu a venit niciuna. Acum ii incurajez, dupa aceea o sa le solicit, ca altfel nu se pot reduce cheltuielile", a declarat Citu.Seful Executivului a punctat ca guvernantilor nu trebuie sa le fie frica de reforme, avand in vedere ca "Romania a amanat reforme timp de 30 de ani"."Noi nu le facem ca ne spun Comisia Europeana sau FMI sau altcineva. Rezultatele pentru Romania sunt benefice, de aceea le facem, ca nu suntem nebuni. Cand faci aceste reforme, sa legi performanta de venit in sectorul public (...), ar trebui sa existe deja, deci nu ar trebui sa vin eu acum sa spun acest lucru. Sa elimini risipa banului public din companiile de stat, iarasi nu ar trebui sa vin sa spun a acest lucru, trebuia sa fie normal sa o facem pana acum, nu trebuia sa treaca 30 de ani de zile, sa ma trezesc sa spun acum ca e o chestie noua", a declarat Citu.Despre evaluarea activitatii ministrilor, premierul a reiterat ca aceasta are loc in mod continuu si cand va lua o decizie o va anunta."Eu v-am spus ca evaluez continuu si doar deciziile le anunt public. Anunt intai colegilor de coalitie o decizie si apoi, asa a fost si data trecuta, am anuntat. (...) Sunt transparent cu deciziile pe care le iau", a precizat Citu, intrebat cand va avea loc evaluarea ministrilor.Premierul a afirmat, in acelasi context, ca pana in 2024 se va inregistra si o scadere a cheltuielilor de personal, urmare a dinamicii PIB-ului Romaniei."Vor scadea ca procent din PIB cheltuielile de personal, vor scadea pana in 2024. Am spus in strategia fiscala, in fiecare an scad cu un procent, dar asta este pentru ca dinamica PIB-ului o sa fie mult mai mare decat cheltuielile de personal. Este o chestie simpla, statistica. Ce vreau eu de la aparatul public, ce vrem noi toti, de fapt, sa fie performant", a mai declarat Citu.