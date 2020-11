Amenzi de 180.000 de lei pentru arderi ilegale de deseuri din zona Bucuresti-Ilfov. Inspectie condusa de noul ministru al Mediului

"Sanctiunile au fost aplicate pentru lipsa detinerii autorizatiei de mediu, respectiv a documentelor care sa ateste trasabilitatea deseurilor, precum si pentru eliminarea deseurilor in afara perimetrelor autorizate in acest sens. De asemenea, in timpul actiunii, a fost confiscat un mijloc de transport utilizat la savarsirea faptelor contraventionale si a fost ridicata o cantitate de aproximativ 13 tone deseuri amestecate, in scopul eliminarii finale", arata Ministerul Mediului intr-un comunicat, potrivit Hotnews De asemenea, au fost impuse masuri de evacuare a deseurilor identificate si predarea acestora catre operatori economici autorizati, precum si masuri de interzicere a desfasurarii activitatilor de colectare, reciclare si valorificare a deseurilor in lipsa existentei sau respectarii autorizatiilor de mediu.Totodata, s-a dispus interzicerea incinerarii de deseuri si materiale de orice natura in instalatii si pe amplasamente neautorizate in acest sens.Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, si secretarul de stat Andrei Cazacu au participat joi, 12 noiembrie, alaturi de comisarii Garzii Nationale de Mediu si reprezentanti ai Politiei si Jandarmeriei, la o ampla actiune de control, pe raza localitatilor Sintesti, Vidra si Jilava din judetul Ilfov.Actiunea a vizat amplasamentele monitorizate anterior pentru arderile ilegale de deseuri, precum si pentru desfasurarea unor activitati neautorizate de colectare si valorificare a deseurilor.Citeste si: Cine este noul ministru al Mediului, numit de Klaus Iohannis. Va depune juramantul la ora 15.30 Citeste si: Portretul lui Mircea Fechet, noul ministru al Mediului. Cine este si ce avere are