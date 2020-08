Amenzi in valoare de 158.000 de lei pe litoral pentru nerespectarea normelor sanitar-veterinare la unitatile de alimentatie publica

Conform sursei citate, medicii veterinari din cadrul Comandamentului Sezon Estival 2020, au verificat, in perioada 10-13 august, 121 de unitati, in urma controalelor fiind sanctionate 29 dintre acestea (11 restaurante, sapte unitati fast-food, o pizzerie, doua braserii, un magazin de peste si sapte magazine alimentare, cu amenzi in suma de 158.000 de lei.Potrivit proceselor verbale de constatare, abaterile au constat in: manipularea necorespunzatoare a produselor alimentare, spatii comerciale neaprobate sanitar veterinar, ambalarea si etichetarea necorespunzatoare a produselor alimentare, in vederea depozitarii si valorificarii, precum si comercializarea acestora neetichetate potrivit legislatiei, conditii necorespunzatoare de igiena in spatiile de productie, depozitarea necorespunzatoare a produselor alimentare si a oualor, depozitarea alimentelor sub forma de materii prime sau semipreparate impreuna cu produse finite ce se consuma fara prelucrare termica si functionarea fara documente de inregistrare sanitara veterinara.In perioada mentionata au fost confiscate si retrase de la vanzare peste 30 de kilograme de produse alimentare improprii consumului uman, ce au fost dirijate catre o unitate de neutralizare.