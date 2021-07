Amenzi uriase date de politie unor societati care au taiat ilegal arbori in padurile din Suceava

"In perioada 5 - 9 iulie a.c., Directia de Ordine Publica a Politiei Romane, prin Serviciul Protectia Fondului Forestier si Piscicol, a derulat o actiune operativa, in judetul Suceava, pentru prevenirea si combaterea taierilor fara drept de arbori din fondul forestier national. De asemenea, a fost verificata respectarea dispozitiilor legale de catre agentii economici, pe linia achizitiei, depozitarii, prelucrarii si comercializarii materialelor lemnoase", a transmis, sambata, Politia Romana.Astfel, au fost controlati 12 agenti economici, cu obiect de activitate in domeniul forestier, fiind constatata o infractiune de fals intelectual.Totodata, au fost aplicate 27 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 125.000 de lei, pentru incalcarea prevederilor Legii nr. 171/2010, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice si au fost dispuse masuri complementare de confiscare a 677,626 metri cubi de material lemnos, in valoare aproape 170.000 de lei.In activitati au fost angrenati politisti specializati in domeniul silvic din Suceava, Bacau, Bistrita-Nasaud, Brasov, Cluj, Covasna, Maramures si Vrancea, precum si specialisti silvici din cadrul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, garzile forestiere din Suceava, Focsani, Oradea, Ploiesti si Ramnicu Valcea.Actiunea a beneficiat de sprijinul logistic al Inspectoratului General de Aviatie al MAI.