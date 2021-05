Amenzi usturatoare pentru mai multi tineri care au organizat o petrecere pe plaja din Vama Veche

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, la data de 1 mai, in jurul orei 21.30, politisti din cadrul Biroului de Politie Vama Veche - 2 Mai s-au sesizat cu privire la faptul ca, pe plaja din dreptul unei terase din statiunea Vama Veche , mai multe persoane danseaza, incalcandu-se masurile de distantare fizica."La fata locului, politistii au constatat faptul ca cinci barbati, cu varste cuprinse intre 18 si 29 de ani, ar fi organizat petreceri pe plaja, mai exact ar fi difuzat muzica prin intermediul unor boxe alimentate cu generator de curent, acestia fiind sanctionati contraventional cu amenda in valoare de 2.000 de lei fiecare, potrivit Legii 55/2020", a transmis IPJ Constanta.Sursa citata a precizat ca politistii constanteni au procedat la indepartarea persoanelor respective, punandu-le in vedere sa respecte prevederile legale in contextul pandemiei de COVID 19.Totodata, politistii Biroului de Politie Vama Veche - 2 Mai au dat 17 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 3.500 de lei, (dintre care 10 avertismente), persoanelor care nu au respectat masurile de protectie individuala sau au incalcat normele de convietuire sociala, ordine si siguranta publica.