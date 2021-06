Ancheta penala in Arges dupa ce un tren a rupt macazul la intrare in statia Golesti. Ce s-a intamplat cu pasagerii

40 de calatori erau aflati in garnitura feroviara

In urma incidentului, a fost rupt macazul iar politistii din Arges au deschis un dosar penal pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a indatoririlor de serviciu.Conform reprezentantilor Politiei judetene Arges, politistii de la Serviciul Judetean de Politie Transporturi Arges au fost sesizati despre faptul ca marti seara un tren de calatori care circula pe ruta Bucuresti - Pitesti - Craiova nu a fi oprit la indicatoarele Stop amplasate la intrarea in statia Golesti si a rupt macazul de linie.Trenul nu a deraiat si nu au existat victime. Cei aproape 40 de calatori aflati in garnitura feroviara si-au continuat deplasarea cu un alt tren.Politistii de la transporturi si o comisie de la Agentia de Investigare Feroviara Romana fac verificari pentru a stabili cauzele incidentului.In acest caz a fost deschis si un dosar penal pentru neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa din culpa.