Ancheta epidemiologica extinsa la Scoala 28, posibil focar cu noua tulpina a COVID-19. Alte 11 probe prelevate

Noua din cei 10 contacti ai unui barbat depistat cu tulpina britanica, pozitivi

Ministrul Educatiei: Interesul pentru deschiderea scolilor se pastreaza

Interesul major pentru deschiderea scolilor se pastreaza

Noua tulpina din Marea Britanie va lua locul actualului coronavirus

Ne asteapta o primavara grea

"Avand in vedere contagiozitatea ridicata a noii tulpini, in cazul scolii, DSP MB a decis extinderea anchetei epidemiologice si au mai recoltat inca 11 probe la care se asteapta rezultatul", a transmis, duminica, Ministerul Sanatatii.Pacientul care lucreaza la Scoala 28 din Bucuresti nu este cadru didactic sau auziliar, ci personal nedidactic.In cazul celui de-a doilea pacient infectat cu noua tulpina, ancheta epidemiologica nu a fost finalizata.Ministerul Sanatatii a transmis, sambata seara, ca noua dintre cei zece contacti ai unuia dintre pacientii depistati cu noua tulpina de coronavirus au fost depistati pozitiv la testul RT-PCR. Radu Mihaiu a anuntat ca institutia de invatamant a fost dezinfectata "din scoarta in scoarta"."Colega mea, Alexandra Chirila Viceprimar Sector 2, se asigura ca tinem sub control noua tulpina de coronavirus:"Scoala 28, cea la care au fost descoperite cele trei cazuri din noua tulpina de covid, tocmai a fost nebulizata si dezinfectata din scoarta-n scoarta.Raspundem ferm si rapid la astfel de situatii pentru a ne pastra sansa de a reveni cat mai repede la o viata normala", a scris acesta pe Facebook Ministerul Sanatatii a transmis, sambata seara, ca noua dintre cei zece contacti ai unuia dintre pacientii depistati cu noua tulpina de coronavirus au fost depistati pozitiv la testul RT-PCR. Pentru acestia se asteapta acum rezultatul secventierii, pentru a se stabili daca au fost infectati cu forma virulenta a SARS-Cov-2.Pacientul lucreaza la o scoala din Bucuresti, iar unitatea a fost inchisa si va fi dezinfectata in cursul zilei de luni.Centrul National pentru Controlul si Supravegherea Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a transmis Ministerului Sanatatii rezultatele anchetei epidemiologice in cazul unuia dintre pacientii depistati cu noua tulpina SARS-CoV-2."Nu stim daca vreunul dintre cele patru persoane din Bucuresti, angajate ale scolii, este confirmata cu aceeasi noua tulpina a coronavirusului, cea din Marea Britanie. Au fost efectuate teste pentru cei patru angajati ai scolii si asteptam rezultatele.Specialistii DSP au in atentie aceasta situatie, care este ingrijoratoare. S-a luat deja decizia inchiderii scolii. Partea de secventiere genomica, pentru a vedea daca cele patru persoane suspectate sunt sau nu infectate cu noua tulpina, dureaza aproape o saptamana", a declarat ministrul Educatiei. Sorin Cimpeanu a mai precizat ca pana la sosirea rezultatelor medicale, "DSP are in atentie cu prioritate aceasta situatie din scoala gimnaziala nr. 28 din Sectorul 2", a spus ministrul Educatiei."Interesul major pentru deschiderea scolilor se pastreaza. Toate aceste lucruri vor face parte dintr-o discutie pe care o avem programata pentru data de 3 februarie. Specialistii din domeniul sanitar sunt foarte atenti la aceasta situatie.Scenariile anuntate deja pentru o posibila redeschidere a scolilor in februarie exclud posibilitatea de derulare a scenariului hibrid, scenariu care s-a dovedit a fi ineficient in privinta desfasurarii orelor.Ingrijorarea parintilor este normala si sunt absolut convins ca analiza autoritatilor medicale va risipi intrebarile firesti pe care le are orice parinte", a mai precizat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu Razvan Chereches, profesor in sanatate publica, a declarat ca noua tulpina a coronavirusului, cea depistata initial in Marea Britanie , dar care s-a extins in mai multe state, inclusiv Romania, fiind mai puternica decat tulpina de baza, va tinde sa ii ia locul."Noua tulpina, fiind mai puternica, va tinde sa ia locul actualei tulpini. Este o situatie noua si trebuie sa ne pregatim, pentru ca specialistii se asteapta ca aceasta noua tulpina sa fie majoritara in Europa", a spus acesta.Pe de alta parte, specialistul in sanatate publica a mai precizat, pe pagina sa de Facebook, ca "cresterea numarului de morti (in cazul noii tulpini) apare din cauza ca, fiind mai infectioasa, infecteaza mult mai multi oameni, nu din cauza ca ar fi simptome mai severe".Conform lui Razvan Chereches, "reinceperea scolii trebuie facuta cu prudenta. Cred ca hotararea de guvern care face referire la masurile care trebuie luate in pandemie nu mai este actuala. As recomanda o deschidere etapizata".Medicul Marius Geanta, presedintele Centrului pentru Inovatie in Medicina atrage atentia, intr-o postare pe pagina sa de Facebook , duminica, 24 ianuarie, ca este doar o chestiune de timp pana cand noua tulpina a virusului COVID-19 va deveni dominanta in statele UE, moment in care presiunea asupra sistemului medical va creste exponential."Tulpina B.1.1.7 este deja dominanta in Marea Britanie, Israel si Irlanda si se coreleaza cu explozia numarului de cazuri diagnosticate in ultima luna - efectele lockdown-ului incep sa se vada, de cateva zile trendul pare ca se inverseaza.Portugalia este acum tara cu cea mai mare crestere zilnica a numarului de cazuri de Covid-19, tot ca urmare a raspandirii B.1.1.7 (Portugalia nu secventiaza in masa, dar utilizeaza o metoda indirecta, bazata pe analiza tuturor datelor din testele PCR, la nivel national).Toate aceste date ne arata ca este o chestiune de timp pana cand noua tulpina, B1.1.7, va deveni majoritara in toate Statele Membre UE, pe fondul liberei circulatii a persoanelor si a interventiilor neuniforme si necoordonate de sanatate publica luate de fiecare tara.Transmitandu-se cu 30-50% mai repede, tulpina B.1.1.7 va infecta din ce in ce mai multe persoane - proportional, un numar mai mare de bolnavi vor avea nevoie de spitalizare, de internare la ATI si, din pacate, vor fi mai multe decese.Impactul B1.1.7 asupra sistemului de sanatate va creste exponential - este o situatie mai complicata decat daca tulpina ar determina forme mai grave de boala.Momentul in care tulpina B.1.1.7 putea fi stopata a fost depasit si ne aflam in situatia de transmitere comunitara, in care trebuie luate in calcul masuri eficiente si precise de limitare a impactului valului 3 al pandemiei.Ne asteapta o primavara mai grea decat ne putem imagina acum", a scris medicul pe pagina sa de Facebook.CITESTE SI: