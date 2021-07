Ancheta la Galati dupa primirea unui apel la 112 in timpul caruia un barbat a strigat: "Criminalilor, dati-mi drumul"

In timpul convorbirii telefonice operatorul a auzit barbatul strigand "Criminalilor, dati-mi drumul!", dupa care apelul s-a intrerupt."S-a incercat, de mai multe ori, contactarea apelantului, dar rezultatul a fost negativ, intrucat telefonul fusese inchis", precizeaza, sambata, IPJ Galati.Ulterior, apelul a fost localizat de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, iar mai multe patrule de politie au fost dirijate in zona, politistii efectuand verificari la societatile comerciale si imobilele din zona.Totodata, a fost intocmit dosar penal pentru infractiunea de lipsire de libertate in mod ilegal.In urma verificarilor, politistii au stabilit ca apelul a fost facut de un barbat, de 27 de ani, din comuna Sendreni, care, manifestand o stare de agitatie psihomotorie, fusese preluat de pe strada de un echipaj al Ambulantei, si condus la Spitalul de Psihiatrie. Apelul telefonic a fost efectuat in aceste imprejurari.Politistii continua cercetarile in acest caz pentru solutionarea cauzei.