VIDEO Procurorii incep o ancheta in cazul soferului impuscat mortal de politisti, in timpul urmaririi cu masina in Botosani

Potrivit acestuia, ancheta va stabili cauza exacta a mortii soferului de 34 de ani, dar si gradul de vinovatie in cazul politistilor.El sustine ca, din primele verificari, politistii ar fi procedat corect in interventia de pe raza localitatii Cotu."Din primele cercetari, nu exista date care sa indice savarsirea de catre politisti a unei fapte de natura penala", a afirmat Chihaia.Un barbat a fost impuscat mortal joi de un agent de politie, dupa ce a refuzat sa opreasca masina la semnalele unor echipaje aflate in urmarirea sa.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Botosani, Delia Neniscu, echipajul de politie de pe raza orasului Flamanzi a fost sesizat de politisti din cadrul IPJ Iasi despre faptul ca se afla in urmarirea unui autoturism, al carui conducator auto nu a oprit la semnalele acestora si exista posibilitatea sa se afle sub influenta bauturilor alcoolice, reprezentand astfel un pericol pentru traficul rutier.Trei echipaje de politie aflate in teren, pe raza orasului Flamanzi, au incercat interceptarea autoturismului in trafic. Conducatorul auto a intentionat sa intre in coliziune cu autospecialele, impactul fiind evitat in ultima clipa de catre politisti."S-a procedat la urmarirea acestuia, fiind executate focuri de avertisment in plan vertical si ulterior inspre pneurile autoturismului", spunea Neniscu.Ca urmare a executarii focurilor de arma, soferul a fost ranit, iar autoturismul a parasit partea carosabila intrand intr-un sant de la marginea drumului.Politistii au acordat conducatorului ingrijiri medicale, solicitand, totodata, interventia unei ambulante la fata locului. Un echipaj SMURD - TIM a ajuns la Cotu, aplicand manevre de resuscitare victimei, insa fara niciun rezultat.