Acuzatii de malpraxis la Spitalul din Slatina, dupa ce un bebelus a murit la doua zile de la nastere

Cazul, anchetat de Politie, Parchet si Colegiul Medicilor

Potrivit barbatului, copilul era in stare grava si ar fi trebuit transferat la un spital din Capitala, insa medicilor le-a luat noua ore pentru a veni cu o decizie in acest sens. Fetita nu a rezistat, sustine tatal, citat de Digi24."Trebuie precizat ca rangul maternitatii noastre ne permite observatia pacientului timp de trei zile. Poate o sa va intrebati de ce pacientul nu a fost transferat imediat, dar initial pacientul a avut o situatie favorabila care nu a necesitat transferul. Ulterior sunt consemnate toate demersurile noastre de transfer si a fost trecut in foaia de observatie si nu pot sa va spun de ce nu s-a realizat acest lucru", a declarat Radu Ene, director medical la Spitalul Slatina, conform sursei citate.Barbatul sustine ca sotia sa a nascut in regim de urgenta, prin cezariana. Parintii fetitei decedate au depus plangere la Colegiul Medicilor, la Parchetul de pe langa Tribunalul Olt si la Politie."Politistii au deschis un dosar de cercetare penala si au dispus efectuarea necropsiei nou-nascutului", a spus Alexandra Dicu, purtator de cuvant al IPJ Olt.Conducerea spitalului judetean Slatina a declansat propria ancheta in acest caz.