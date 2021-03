Andreea Moldovan anunta ca nu suntem in momentul unei carantine nationale. Ce spune secretarul de stat despre situatia din Capitala?

Carantinarea Capitalei

"Nu, nu se vorbeste despre o carantina nationala, nu suntem in acel moment. Nu este un lucru care sa se ia in discutie in momentul de fata, insa, ceea ce rog si insist, este ca depinde de fiecare dintre noi (...) Cu totii ne dorim sa avem o primavara, vara cu mai putine restrictii, tocmai de aceea este important sa ne mobiliza acum. Cred ca este un moment de mobilizare generala cum am mai avut", a declarat, luni, Andreea Moldovan, intrebata despre o eventuala carantina nationala.In ceea ce priveste carantinarea Capitalei, Moldovan a afirmat: "Ramane de discutat"."Carantina este un cuvant greu, care ne este greu de suportat si nu-l dorim. Carantina, daca ar fi sa fie respectata, ar insemna ca nimeni nu mai iese nicaieri, cum a fost in starea de urgenta. Asa ceva nu-si doreste nimeni", a adaugat Andreea Moldovan.Intrebata, de asemenea, daca se ia in discutie un lockdown pe durata weekend-ului, in Bucuresti , Moldovan a mai declarat: "Lockdown este un cuvant prea dur si nu ni-l dorim. Este o restrictie care in momentul actual ar fi putin probabil sa fie implementata si nimeni nu si-l doreste. Este clar o situatie care ne ingrijoreaza".Moldovan a explicat ca o eventuala carantinare a Capitalei este o masura care se va lua de mai multe autoritati.Prefectul Capitalei a anuntat ca asteapta marti analiza DSP cu privire la necesitatea carantinarii municipiului Bucuresti , iar premierul Florin Citu a precizat ca decizia se va lua dupa discuti cu toti cei implicati.