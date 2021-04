Andreea Moldovan, revocata de la Ministerul Sanatatii, asteptata cu flori la Spitalul din Brasov unde va continua sa lucreze

Simpatizantii nu au fost primiti in interior, fiind o unitate Covid, insa florile au fost luate de o angajata a Spitalului de Boli Infectioase.Participantii au spus ca au venit cu flori deoarece respecta profesionalismul medicului Moldovan si vor sa-si arate recunostinta pentru sacrificiul facut.Unii dintre acestia au postat poze pe Facebook . Printre ei, si Radu Hossu: "Am fost la Spitalul de Infectioase Brasov. Aici a declarat doamna dr. Andreea Moldovan ca se intoarce. Se intoarce sa-si faca meseria de a ajuta la salvarea de vieti", a scris acesta pe reteaua de socializare.Andreea Moldovan a fost demisa din functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii. Premierul Florin Citu a luat decizia deoarece a acuzat-o ca a semnat ordinul privind carantina fara a fi consultat. Moldovan a anuntat ca va respecta decizia prim-ministrului si ca se intoarce la spitalul de Boli Infectioase din Brasov . Anterior, ea a ocupat functia de director medical al spitalului brasovean. Fostul secretar de stat in Ministerul Sanatatii a avut parte de jigniri si huiduieli, miercuri dimineata, 14 aprilie, in fata institutiei. Activistele Oana Lovin si Codruta Cerva s-au postat in fata Ministerului si i-au injurat pe cei care intrau in cladire.