INTERVIU Andrei Baciu, vicepresedintele Comitetului de vaccinare: "Adeverinta este valabila pe un termen nedefinit, ea nu expira!"

Obiectivul de a vaccina 100.000 de persoane pe zi este unul realizabil, sustine medicul Andrei Baciu, vicepresedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV) , insa atingerea lui depinde de numarul de doze pe care il va primi tara noastra. "Ne dorim sa oferim populatiei cat mai mult vaccin disponibil. Cel mai probabil etapa a treia va debuta in aprilie", a declarat doctorul Baciu pentru Ziare.com, intr-un interviu pe marginea campaniei de vaccinare aflata in plina desfasurare in tara noastra.Cred ca este esential sa intelegem cum functioneaza lucrurile tocmai pentru ca sunt foarte multe mecanisme si fenomene noi. O capacitate de vaccinare de 100.000 de persoane pe zi inseamna doua elemente principale: infrastructura, respectiv spatii de vaccinare, centre de vaccinare. Centrele de vaccinare pot avea mai multe cabinete, noi le spunem fluxuri. Si un flux e calculat in functie de o medie, in principal e vorba de 60 de persoane, dar poate varia. Personalul capata experienta, daca nu absenteaza nimeni, cam pe aici sunt cifrele. Pe de alta parte, ai nevoie de vaccinuri. Acestea sunt principalele elemente care dau o performanta de vaccinare zilnica.Noi avem identificate centrele inclusiv la nivel de adresa pentru etapa a III-a. Insa ce ne tine pe loc pentru a deschide etapa a III-a este ceea ce tine pe loc toata planeta: numarul limitat de doze pe care le avem. Practic, daca noi am deschide astazi centrele pe care le-am avea, ar trebui sa dispunem si de doze si atunci, adunand capacitatea centrelor de vaccinare o sa vedem ca depasim posibilitatea de a vaccina 100.000 de persoane pe zi. Insa, acest lucru este dependent de cate doze de vaccin sosesc.Nu este eficient sa deschizi un centru de vaccinare care sa nu aiba o activitate continua si aproape completa. Este ineficient sa deschizi un centru care sa nu functioneze mai mult de doua-trei ore. Implica multe costuri: de mentenanta, de personal, de utilitati, nu mai vorbim de transportul dozelor. Trebuie sa tinem cont si de faptul ca aceste doze au un termen de valabilitate, dupa ce le-ai decongelat este esential ca ele sa fie utilizate. Nu ne dorim sa irosim doze. Asadar, deschidem centre in masura in care putem consuma dozele de care dispunem intr-o maniera cat mai precisa. Practic, acesta e rationamentul din spate.Momentul la care ne aflam astazi da o anumita capacitate maximala de a vaccina un anumit numar de persoane, de fapt pe zi. Insa acest lucru tine strict de numarul de doze pe care le avem la dispozitie. Odata cu sosirea in Romania a acestui nou tip de vaccin produs de AstraZeneca am deschis centre de vaccinare noi, speciale. In momentul de fata sunt 192 de centre de vaccinare dedicate pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca.Stim foarte clar care e nevoia demografica, distributia la nivelul fiecarui judet e coordonata de Directiile de Sanatate Publica insa la nivel de doze - cate pot fi consumate - tine strict de capacitatile de productie ale companiilor producatoare de vaccin. Iar asta nu se intampla doar in Romania, ci situatia este la fel in toata Uniunea Europeana. Toate vaccinurile care sosesc, indiferent de numarul absolut, se impart proportional, fiecarui stat membru in functie de proportia de populatie din totalul european.Le vom depasi. Pentru orasele mari sunt centre care au foarte multe puncte de vaccinare, cum este cel de la Romexpo, de exemplu. Un alt exemplu e centrul de vaccinare de la Circul Globus. Insa evident ca sunt si centre cu una, doua, trei puncte de vaccinare, in comunitatile mai mici. Intr-un scenariu mai optimist va creste numarul de doze care sosesc in Romania, plus ca vor primi autorizatie de punere pe piata si alte companii. De pilda, Johnson and Johnson a depus deja documentele pentru a fi analizate si se asteapta un raspuns de la Agentia Europeana a Medicamentului. Acesta e poate cel mai apropiat nou vaccin care va primi autorizatie, dar mai sunt si altele. Suplimentar de cele sase vaccinuri deja anuntate, mai sunt si doua noi, aici e o veste buna.Sunt doua noi companii cu care Comisia Europeana a initiat deja discutii, e vorba de companiile Novavax si Valneva. Practic, asa am ajunge intr-un scenariu foarte optimist in care, undeva in lunile urmatoare, am putea beneficia de doze suplimentare de vaccin. Evident ca ne vom adapta numarul centrelor de vaccinare la numarul de doze care vor sosi.Dotarile din punct de vedere medical variaza in functie de locatia unde este respectivul centru de vaccinare. Daca este intr-o unitate sanitara, evident ca acolo exista toate facilitatile medicale si posibilitatea de a oferi servicii medicale, lucru care se si intampla de altfel. Daca vorbim de un centru de vaccinare extra-spitalicesc, acolo cerinta noastra a fost aceea de a fi acoperite functiunile principale pentru aceasta activitate.Prezenta unui medic este absolut necesara pentru ca atunci cand o persoana ajunge la vaccinare, pe baza antecedentelor si in baza declaratiei pe care o da, evident ca sunt cazuri in care se poate impune discutia cu un medic, motiv pentru care prezenta acestuia este esentiala. La fel, imediat dupa procesul efectiv de vaccinare, avem aceasta recomandare de supraveghere de 15 minute, tocmai pentru a asigura toata asistenta medicala de care este nevoie in caz ca respectiva persoana are nevoie.Pentru aceste tipuri de reactii care apar ca urmare a gestului in sine, durere locala, nu ai nevoie de echipamente medicale, motiv pentru care nici noi si nici alte tari nu au creionat centrele de vaccinare ca avand nevoie de dotare cu monitoare. Pentru situatiile in care apare o reactie grava, exista dotarile necesare pentru a interveni, dar este esential sa punctam ca aceste reactii grave sunt rarisime.Dorinta noastra este de a deschide aceasta etapa cat mai repede. Este ultima etapa inainte de atingerea unui obiectiv de imunizare colectiva de 60% - 70% care duce la inchiderea pandemiei si care va neutraliza transmiterea virusului in colectivitate. Usor-usor, rata de infectare va fi aplatizata astfel incat sa putem pune punct cat mai repede cu putinta acestei pandemii.Avem o abordare in care incercam sa cream toate conditiile pentru a consuma toate vaccinurile pe care le avem la dispozitie. Din fericire, exista o dorinta semnificativa a persoanelor de a se vaccina, ceea ce denota o intelegere foarte buna a utilitatii si a avantajelor pe care le ofera toate vaccinurile existente. Pe cale de consecinta, cel mai probabil in luna aprilie vom demara etapa a III-a. Nu e stabilita o data exacta.Pentru ca nimeni nu stie calendarul de livrare in Europa pentru aprilie la ultima unitate de vaccin. Exista niste estimari care sufera diverse ajustari, motiv pentru care nimeni in Uniunea Europeana nu avanseaza date precise. Pe de alta parte, nici nu retinem stocuri foarte mari de vaccin ca masuri exagerate de siguranta tocmai pentru ca ne dorim sa oferim populatiei cat mai mult vaccin disponibil. E un echilibru destul de fin intre ceea ce soseste si ceea ce se furnizeaza catre centrele de vaccinare si trebuie tot timpul sa iti iei o marja de eroare astfel incat sa nu ajungi la situatii dificile.Va fi un astfel de fenomen insa este un alt element important care va defini cel mai probabil etapa a III-a: introducerea functionalitatii de lista de asteptare. In acel moment tu poti sa calibrezi mult mai bine si o eventuala suprapunere a trecerii de la etapa a II-a la etapa a III-a. Insa, data la care se va intampla acest lucru depinde numai de numarul de doze pe care companiile le vor livra. Ca estimari pentru luna martie vorbim de un numar de 2,5 milioane de doze ce urmeaza a fi livrate in Romania de catre cele trei companii. Dintre acestea, 1,2 milioane vor fi de la AstraZeneca, restul de la Moderna si Pfizer. La nivelul lunii aprilie, ar trebui sa vina tot de nivelul milioanelor.Pot sa va asigur ca toate vaccinurile care au autorizatie si care sunt autorizate pentru a fi puse pe piata in Europa sunt vaccinuri sigure si sunt vaccinuri eficiente. In medicina se vorbeste de un concept: medicina bazata pe dovezi. In cazul vaccinarii exista aceste studii clinice care vin cu date stiintifice ce demonstreaza in primul rand siguranta si in al doilea rand eficacitatea fiecarui vaccin. Exista niste limitari, atat cu privire la vaccinurile produse de AstraZeneca , cat si cu privire la celelalte seruri.Limitarile sunt date de caracteristicile grupurilor populationale pe care au fost studiate. Sunt acum companii care efectueaza studii pentru o populatie pediatrica tocmai pentru a putea extinde recomandarile de vaccinare si catre populatia pediatrica. De asemenea, pentru AstraZeneca sunt in derulare si alte studii pentru populatia varstnica. Vom vedea ca vor fi recomandari suplimentare pentru diverse tipuri de vaccinuri de pe piata, cum se intampla si cu datele privind eficacitatea si eficienta vaccinului produs de AstraZeneca. Si aici a aparut un studiu nou in ultimele zile.E un studiu preliminar care a prezentat totusi cateva date certe dar care vor fi suplimentate in perioada urmatoare, in momentul in care va fi publicat intr-o maniera completa. E un studiu care a verificat eficacitatea vaccinurilor pe o populatie mare din Scotia, care a luat in calcul doua tipuri populationale. Pe de-o parte, s-au uitat la 1,1 milioane de persoane care au fost deja vaccinate si pe de alta parte, la 3,2 milioane de persoane care nu au fost vaccinate. Si s-a analizat de fapt aparitia infectarii, aparitia bolii si necesitatea de a spitaliza o anumita persoana si rolul protectiv pe care il ofera vaccinul. Rezultatele au fost in felul urmator: vaccinul produs de BioNtech Pfizer a redus rata de spitalizare cu 85%, vaccinul produs de AstraZeneca a redus rata de spitalizare cu 94%.Perioada trecuta pe adeverinta de vaccinare este perioada de valabilitate a flaconului premergator etapei de administrare. Nu are legatura cu imunitatea pe care organismul o are ca urmare a vaccinarii. Acest set de informatii, numarul lotului si cand expira acest lot nu se refera la ceea ce se intampla cu imunitatea pe care ne-o da vaccinul. Ci privesc lotul din care a venit vaccinul respectiv. Aceste informatii sunt necesare tocmai pentru a ne asigura ca in momentul in care ni s-a administrat vaccinul respectiv flaconul nu facea parte dintr-un lot expirat. Nu are legatura cu imunitatea. In cazul unei reactii adverse trebuie evidentiata cauza si asa poate fi identificat tot lotul.Adeverinta este valabila pe un termen nedefinit, ea nu expira. Lucram in acest moment la o varianta prin care adeverinta sa poata fi descarcata online. Exista si o discutie mai ampla care se poarta la nivel european inclusiv cu privire la eventuale documente care sa ateste vaccinarea, care sa fie solicitate in diverse puncte de trafic. Discutia nu este neaparat legata de un pasaport de vaccinare, pentru ca vorbim de un act medical, ci se discuta despre o adeverinta, pe care noi o avem deja.In prima parte a acestei pandemii s-a vorbit de o singura tulpina care era definitorie, insa fara un impact la nivelul contagiozitatii. Cand vorbim de secventieri, ne ducem intr-un punct in care identificam noi tulpini. Cautam sa vedem daca sunt noi tulpini, mai contagioase sau mai periculoase dintr-un anumit punct de vedere. Acesta e rolul secventierii. Aceasta problema s-a pus o data cu aparitia tulpinii de provienta din Marea Britanie. Aceste lucruri se suprapun pe o situatie deja complicata. Cu privire la aceasta noua tulpina intrebarea este cat de extinsa e. Vor fi insa vesti din acest punct de vedere, inclusiv la nivel european, se doreste sa se mearga pe o crestere a capacitatii de secventiere, din punct de vedere tehnic, stiintific nu este un lucru simplu, e mai degraba sofisticat si nu este un lucru care sa fi avut o utilitate in sanatatea publica pana in acest moment.