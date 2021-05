INTERVIU EXCLUSIV Andrei Baciu: cum vrea Ministerul Sanatatii sa revigoreze campania de vaccinare. Solutii pentru toate categoriile de romani neimunizati

Ziare.com: Ce masuri veti lua pentru a creste rata vaccinarii in Romania, in conditiile in care vedem o tendinta de scadere in ultimele zile?

"Exista in continuare un segment important de oameni care mai degraba pot fi caracterizati printr-un numitor comun al pragmatismului si care ar face acest gest daca accesul la vaccin ar mai rapid", sustine vicepresedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), medicul Andrei Baciu, intr-un interviu acordat Ziare.com.Doctorul Andrei Baciu: Venim cu o paradigma suplimentara fata de ceea ce avem pana acum, respectiv 1.000 de centre de vaccinare fixe, lasand la o parte evenimentele, maratoanele, drive throughe si activitatea de vaccinare pe care medicii o desfasoara. Centre de vaccinare efective sunt in jur de 1.000 in tara, e vorba de peste 4 milioane de romani si ideea cu aceste centre e ca oamenii merg catre ele, cu sau fara programare, pentru a se imuniza. Aceasta paradigma e cea existenta. Acum venim cu o paradigma suplimentara.Venim cu o abordare complementara prin care mergem noi catre oameni cu vaccinarea. O chestiune extrem de importanta este ca, o data cu ridicarea restrictiilor de la 15 mai, a crescut foarte mult mobilitatea, pe de-o parte. Pe de alta parte, oamenii au posibilitatea sa mearga la activitati culturale, teatru. In marile orase, unde constatam ca se deschid aceste evenimente, discutia este a merge catre astfel de evenimente acolo unde oamenii sunt deja. Vor fi, de pilda, muzee in care se vor face maratoane de vaccinare. Cei imunizati asteapta cele 15 minute necesare si ulterior pot vizita muzeul sau galeria de arta.Abordarea pe care o vom avea in mediul rural va fi urmatoarea: ne dorim sa mergem din poarta in poarta. Aici avem un concept nou pe care il vom implementa in perioada urmatoare.Presupune, practic, sprijinirea mediului rural de catre centrele de vaccinare din mediul urban, care au toate cele necesare. Se va merge catre sate, cu echipe mobile, din poarta in poarta. Numai ca aceasta activitate din poarta in poarta trebuie facuta organizat. Trebuie pregatite actiuni de comunicare tocmai pentru ca oamenii sa poata sa ia cele mai bune decizii in cunostinta de cauza. Vom apela la persoanele care reprezinta un punct de influenta local si anume: primar, preot, profesor, medic de familie. Toate aceste actiuni trebuie desenate conjugat si concentric. Vom merge efectiv catre oameni.In primul rand, avem obligatia de a furniza toata informatia, corecta si concreta, la timp. Apar informatii noi, date noi, si atunci e esential sa furnizam toate informatiile corecte si concrete astfel incat fiecare sa decida in cunostinta de cauza. Din fericire, in Romania este un procent mic al ezitantilor si vom incerca sa avem diverse abordari si in cazul acestora. Ne concentram pe cei care iau in considerare vaccinarea insa din motive pragmatice nu au facut-o. Spre exemplu, in marile orase sunt multe persoane care au un program incarcat. Aici incercam sa marim accesibilitatea si adresabilitatea la vaccinare. Exista in continuare un segment important de oameni care mai degraba pot fi caracterizati printr-un numitor comun al pragmatismului care ar face acest gest daca accesul la vaccin ar fi mai usor si mai rapid.Este un motiv. Sunt persoane care iau in calcul sa amane vaccinarea pe motiv ca merg in vacanta. E o situatie similara si legat de rapel, de pilda. Sunt chestiuni de acest gen insa pana la urma, cu cat ajungi mai usor la un punct de vaccinare, cu atat e mai simplu pentru oameni. Am discutat cu autoritatile locale inclusiv despre posibilitatea de a avea in zone turistice puncte de vaccinare. La plecare din vacanta, oamenii pot lua in considerare sa se vaccineze, daca au acces usor la vaccin.Spre exemplu, in comuna Domnesti din Arges va fi organizat un targ. Practic, in momentul in care se organizeaza acest targ primarul ia in calcul organizarea unui centru de vaccinare in proximitatea evenimentului. Sunt astfel de idei care vor face diferenta in perioada urmatoare. Exista deschidere din partea autoritatilor locale, trebuie pornite lucrurile si trebuie gasite cele mai bune solutii si propuneri si vom vedea, ca pana la urma, lucrurile se intampla. Este esential sa intelegem ca nu putem sa inchidem pandemia daca nu ne vaccinam, iar pentru asta e nevoie de un efort global.