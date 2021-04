Apel catre medici sa vina sa profeseze in Botosani. Li se ofera locuinte de serviciu

Principalul spital din Botosani , aflat in subordinea CJ, a scos la concurs 14 posturi de medici pentru mai multe specialitati deficitare din cadrul SJU: ATI, gastro-enteorologie, radiologie - imagistica medicala, neonatologie sau neurochirurgie.De asemenea, au fost scoase la concurs posturi pentru Sectia exterioara din orasul Saveni, dar si pentru Unitatea de Primiri Urgente.Oficialul consiliului judetean a precizat ca la concurs pot participa si medici rezidenti, care ar putea beneficia si de locuinte de serviciu oferite de administratia locala.Consiliul Judetean a construit, recent, prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, un bloc cu 20 de apartamente pentru specialistii din sistemul sanitar. Locuintele respective ar putea fi repartizate cadrelor medicale in aceasta vara, dupa ce vor fi aprobate criteriile de acordare.Un al doilea bloc cu 20 de locuinte pentru medici, finantat tot prin intermediul ANL, ar urma sa fie construit in municipiul Botosani.