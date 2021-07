Cum a distrus un Dorel o rezervatie de liliac carpatin. A intrat cu drujba in arbustii protejati de lege

Barbatul, care era responsabil cu masurarea debitelor, ar fi vrut sa faca curatenie in jurul cantonului, defrisand buruienile, tufarisul, dar si arbustii protejati de lege. Oamenii legii au deschis un dosar penal, potrivid Garzii de Mediu Bihor."Sesizare penala pentru taierea ilegala a unei specii protejate in Valea Iadei!Ca urmare a controlului din data de 12.06.2021, cu ocazia competitiei off road 4x4 "Cupa Bihorului" in zona siturilor Natura 2000 ROSCI0062 Defileul Crisului Repede - Muntii Padurea Craiului si ROSCI0262 Valea Iadei, la intoarcerea spre Oradea, comisarii Garzii de Mediu s-au autosesizat cu privire la taierea unor arbusti de Liliac transilvanean (carpatin) in zona Cantonului Murgasu.Cantonul Murgasu se gaseste in situl Natura 2000 ROSCI0262 Valea Iadei, sit desemnat pentru protejarea populatiei de Liliac transilvanean (carpatin) Syringa josikaea. Conform Planului de management si a Regulamentului sitului de importanta comunitara ROSCI0262 Valea Iadei in situl Natura 2000 ROSCI0262 au fost inventariate 68 exemplare de Liliac transilvanean (carpatin) Syringa josikaea.In data de 12.06.2021 s-a constatat faptul ca au fost taiate 7 exemplare de Liliac transilvanean (carpatin) Syringa josikaea din imediata vecinatate a Cantonului Murgasu, mai exact intre podetul de acces si canton de catre o persoana fizica. Mentionam ca in dreptul Cantonului Murgasu langa DJ 108J este amplasat un panou informativ de circa 6 mp, cu informatii si imagini foto numai despre Liliacul transilvanean (carpatin) Syringa josikaea.Ca urmare a constatarilor de mai sus, Garda de Mediu Bihor organele de urmarire penala", a transmis Garda de Mediu Prahova.Pentru a-si repara greseala, angajatul a replantat in jurul cantonului lastari de liliac carpatin, ignorand insa ca sunt importante si ocrotite doar exemplarele salbatice, nu cele puse de mana omului. In plus, nu e clar de unde a luat puietii, existand riscul ca acestia sa fi fost luati tot de pe teritoriul ariei protejate.