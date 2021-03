Angajatii unei primarii se simt ca "pasarea in colivie", pentru ca trebuie sa respecte programul de 8 ore: "Mergeau acasa sa manance, dar nu se mai intorceau"

Primarul Viorel Rotaru ( PSD ), care si-a inceput mandatul in toamna anului trecut, marturiseste ca stie problema din campania electorala, cand multi localnici s-au plans de programul functionarilor institutiei "Veneau la ora 9.,00 la serviciu si la 11,00-12,00 mergeau acasa sa manance, dar nu se mai intorceau. Problemele sunt cu salariatii mai in varsta. Un domn se plangea catre ceilalti colegi ca se simte ca o pasare in colivie sa stea la lucru de la 8.00 la 16.00, iar un alt functionar spunea ca este ca in detentie", a declarat Rotaru pentru Adevarul.ro Primarul a povestit ca a auzit de mai multe situatii in care veneau cetatenii sa isi plateasca impozitele sau solicitau eliberarea unei adeverinte si nu gaseau pe nimeni. "Din cei 15 salariati erau doar 3-4 la lucru, care motivau ca ei nu sunt cu stampila", spune Rotaru.In prezent, angajatii trebuie sa semneze condica de prezenta, chiar daca acest lucru ii nemultumeste.