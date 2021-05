Scene socante intr-o benzinarie din Sibiu. Angajat atacat cu cutitul pentru ca a refuzat sa ofere incasarile unui talhar VIDEO

Hotii au descins la statia Peco din Cristian pe 25 aprilie, la ora 4.00, relateaza Ora de sibiu. Unul dintre talhari a intrat in benzinarie peste angajat, care era singur. A vrut sa fure banii, casierul s-a opus, iar atunci, atacatorul a scos cutitul pe care il avea la el si l-a injunghiat pe angajat de mai multe ori. Pus la pamant, casierul a fost lovit cu picioarele in cap.Agresorul a reusit sa ia banii din casa de marcat, aproximativ 500 de lei, si a fugit cu masina complicelui care-l astepta afara. Desi era la pamant, cu rani serioase, casierul benzinariei a reusit sa ceara ajutor. "Ca urmare a unui apel venit pe numarul de urgenta 112, in data de 25.04.2021, in jurul orei 5.30, un echipaj SMURD din cadrul ISU Sibiu a intervenit pe DN1, localitatea Cristian, intr-o statie de distributie carburant pentru acordarea de ingrijiri medicale unei persoane de sex masculin, constient, cu contuzii si plaga prin injunghiere membru inferior stang. Barbatul, de 39 de ani, a primit ingrijiri medicale si a fost transportat la UPU Sibiu", a explicat Alina Voina, purtator de cuvant ISU Sibiu.Politistii l-au retinut pe complice si l-au identificat pe hotul care a dat cu cutitul , dar inca nu l-au prins. "In cauza s-a deschis un dosar de cercetare penala care vizeaza savarsirea infractiunii de talharie calificata. Pe 26 aprilie s-a reusit identificarea presupusului autor, un barbat de 26 de ani, din Saliste, respectiv a presupusului complice, un sibian de 24 de ani. La aceeasi data, fata de presupusul complice s-a dispus masura retinerii 24 de ore, iar la data de 27 aprilie, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu a dispus plasarea barbatului sub masura controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile. De asemenea, autoturismul cu care cei doi presupusi faptasi ar fi parasit locul faptei a fost identificat si ridicat de catre politisti pentru continuarea cercetarilor", a explicat Elena Welter, de la IPJ Sibiu.Politistii Sectiei de Politie Rurala Selimbar continua investigatiile in vederea depistarii presupusului autor.