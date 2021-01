Marea Britanie ia in calcul o masura extrema din cauza mutatiilor SARS-CoV-2: "Mereu avem in vedere aceste lucruri"

Zborurile spre Africa de Sud, suspendate

"Mereu avem in vedere aceste lucruri si le avem in atentie. Preocuparea din acest momente este numarul diferitelor mutatii", a declarat ministrul postului Sky News fiind intrebat despre eventualitatea inchiderii frontierelor.Marea Britanie a suspendat recent toate zborurile din Portugalia si din 14 tari din America Latina, ca urmare a aparitiei unei tulpini braziliene si solicita tuturor pasagerilor un test negativ pentru COVID-19.In urma cu cateva saptamani au fost suspendate si zborurile din Africa de Sud, dupa aparitia in aceasta tara a unei noi variante a coronavirusului.Potrivit ultimelor date oficiale, Marea Britanie a inregistrat joi 1.290 noi decese asociate COVID-19, sub recordul de 1.820 de morti anuntat in ziua anterioara, precum si 37.892 noi contagieri.In ultimele sapte zile, numarul deceselor a crescut cu 14,1 % fata de saptamana anterioara, desi numarul contagierilor a inregistrat o scadere de 23,6 %.In Marea Britanie se mentin restrictii ale deplasarilor populatiei , precum si inchiderea scolilor, ca urmare a numarului mare de contagieri si situatiei critice din spitalele tarii.