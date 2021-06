Ploi in toate regiunile tarii pana pe 3 iunie. Avertismentul meteorologilor

Potrivit meteorologilor, in regiunile estice, sud-estice, precum si in zona Carpatilor de Curbura va continua sa ploua in general moderat cantitativ si se vor acumula 10 - 20 litri/mp si izolat 25 litri/mp.Vantul va prezenta intensificari temporare in Moldova, Dobrogea si estul Munteniei in general cu viteze de 45 - 55 km/h si pe alocuri 60 - 70 km/h.