ANM anunta furtuni si ploi torentiale, in cea mai mare parte a tarii, pana marti seara

Conform prognozei de specialitate, in intervalul 12 octombrie, ora 21:00 - 13 octombrie, ora 9:00, in Banat, Oltenia, sudul Transilvaniei si al Crisanei, precum si in vestul si nordul Munteniei, vantul va avea temporar intensificari, cu viteze de 55 - 65 km/h, iar pe crestele Carpatilor Meridionali si de Curbura va sufla tare, cu rafale ce vor depasi 90 - 100 km/h.In vestul si sud-vestul teritoriului va ploua, iar in judetele Arad, Timis, Caras-Severin si Mehedinti, ploile vor avea si caracter torential si se vor acumula cantitati de apa ce vor depasi local 25 l/mp si, izolat, 40 l/mp. In partea a doua a intervalului vantul se va intensifica si in centrul tarii, unde rafalele vor fi in general intre 50 si 60 km/h.Judetele afectate de primul Cod galben sunt: Alba, Arges, Arad, Brasov, Buzau, Caras-Severin, Dambovita, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinti, Olt, Prahova, Sibiu, Timis, Teleorman si Valcea.De asemenea, pe parcursul zilei de marti, 13 octombrie, intre orele 9:00 - 21:00, va fi in vigoare al doilea Cod galben de intensificari ale vantului, ploi insemnate cantitativ si instabilitate atmosferica.Astfel, in intervalul mentionat, vantul va sufla tare la munte, cu rafale de peste 100 - 130 km/h, cu precadere in zona inalta a Carpatilor Meridionali si Orientali. Temporar, vor fi intensificari si in restul tarii, cu viteze in general intre 55 - 65 km/h, iar local in Transilvania, Muntenia, Dobrogea si Moldova de peste 70-80 km/h.Totodata, in cea mai mare parte a tarii, temporar va ploua. Ploile vor avea si caracter torential, iar in regiunile sudice, estice si centrale vor fi insotite de descarcari electrice si izolat de grindina. Cantitatile de apa vor depasi 25-30 l/mp si pe arii restranse 40-60 l/mp.Zonele vizate de avertizarea Cod galben sunt: judetele Alba, Arges, Arad, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Braila, Botosani, Brasov, Buzau, Cluj, Calarasi, Caras-Severin, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Gorj, Galati, Giurgiu, Hunedoara, Harghita, Ialomita, Iasi, Mehedinti, Maramures, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Sibiu, Salaj, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Timis, Teleorman, Valcea, Vrancea, Vaslui si Municipiul Bucuresti Meteorologii precizeaza ca, marti, vremea se va raci accentuat in vest, sud-vest si local in centru, unde va deveni deosebit de rece pentru aceasta data, in timp ce in zona montana inalta, trecator, se vor semnala precipitatii mixte. In cursul noptii de marti spre miercuri si pe parcursul zilei de miercuri vor mai fi intensificari ale vantului in nord-vest si la munte, precum si precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare, indeosebi pe crestele Muntilor Apuseni si ale Carpatilor Orientali.