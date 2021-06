Vreme urata in mare parte din tara: ploi, vijelii si grindina HARTA

Pe parcursul zilei de joi, 17 iunie, in Oltenia, vestul Munteniei, Banat, jumatatea de sud a Crisanei si a Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, vijelii si grindina, anunta ANM In intervale scurte de timp cantitatile de apa vor depasi 25-30 l/mp si izolat 40 l/mp.Un alt cod galben este anuntat in intervalul 17 iunie, de la ora 21.00, pana pe 18 iunie, la ora 12:00, cand sunt prognozate ploi insemnate cantitativ. In Dobrogea , estul Munteniei si sud-estul Moldovei vor fi averse ce vor avea si caracter torential si pe alocuri descarcari electrice. Cantitatile de apa , in intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor depasi 20-30 l/mp si pe arii restranse 40-50 l/mp.