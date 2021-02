Anomalii oculare descoperite la unele cazuri grave de COVID-19, potrivit unui studiu efectuat in Franta

Studiul, efectuat in Franta, sugereaza utilitatea efectuarii unor consultatii oftalmologice in cazul acestor pacienti, pentru a detecta efecte potential grave ale coronavirusului asupra ochilor si initierea astfel din timp a unor tratamente adecvate.Cercetarea semnaleaza ca, desi coronavirusul ataca in principal plamanii, acesta poate fi asociat si aparitiei unor afectiuni oculare, precum conjunctivita sau retinopatia, care pot provoca pierderea vederii.In cadrul acestui studiu Societatea Franceza de Neuroradiologie a evaluat prin examene RMN un numar de 129 de pacienti cu forme grave de COVID-19. Noua dintre ei (7%) au prezentat anomalii ale globului ocular, iar imaginile au evidentiat unul sau mai multi noduli in partea posterioara a globului ocular.Opt dintre acesti noua pacienti au necesitat internare la ATI in urma infectarii cu virusul SARS-CoV-2. Dar toti cei noua aveau noduli in regiunea maculara, zona de pe fundul ochiului responsabila cu vederea centrala, iar opt dintre ei aveau noduli la ambii ochi.Medicii care au efectuat studiul noteaza cu nu sunt cunoscute mecanismele care conduc la formarea acestor noduli, dar ei presupun ca ar putea avea legatura cu inflamatia cauzata de virus. Un alt factor ar putea fi drenajul inadecvat al venelor ochilor, problema observata la pacientii care au stat mult timp la ATI intubati sau in pozitia cu fata in jos. Sapte dintre pacientii din acest studiu care au prezentat anomalii oculare au stat mult timp in aceasta pozitie.Aceasta cercetare vine in sprijinul altor investigatii care sustin ca boala COVID-19 are consecinte mai severe in cazul persoanelor care au si alte probleme de sanatate; dintre cei noua pacienti descoperiti cu noduli oculari, doi aveau diabet, sase erau obezi si doi aveau hipertensiune arteriala.Prin urmare, autorii studiului mentioneaza ca ar trebui sa se ia in considerare evaluarea oftalmologica a tuturor pacientilor care au avut forme grave de COVID-19, printre investigatiile pe care le recomanda numarandu-se examenul fundului de ochi si tomografia in coerenta optica.