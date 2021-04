Avertisment ANPC: "De Paste apar produse alimentare care pot pune in pericol sanatatea sau chiar viata"

"In perioada Sarbatorilor Pascale, de foarte multe ori apar printre operatorii economici, care respecta legislatia in vigoare si bunele practici, si aceia care comercializeaza produse alimentare sau nealimentare ce pot pune in pericol sanatatea sau chiar viata consumatorilor. Tocmai din acest motiv, trebuie sa fim extrem de vigilenti, iar consumatorii sa nu ezite sa reclame orice situatie, deoarece, intensificand actiunile de preventie si control, respectiv fiind prezenti in puncte cheie, reusim sa descurajam si sa sanctionam acele practici neconforme", se arata intr-un comunicat ANPC De asemenea, la nivelul fiecarui judet va fi desemnata o echipa de control ANPC pentru eventualele situatii deosebite care pot aparea in aceasta perioada, potrivit comunicatului.In functie de aria de competenta, incidentele constatate vor fi comunicate cu celeritate catre factorii decidenti, in vederea solutionarii evenimentelor aparute, se mentioneaza in comunicatul ANPC."ANPC ii asigura pe consumatori ca supravegheaza atent piata pentru a verifica modul in care operatorii economici isi desfasoara activitatea si le respecta drepturile, in timpul actului comercial", se precizeaza in comunicat.In activitatea de supraveghere si control efectuata in perioada de Paste , personalul ANPC va respecta recomandarile institutiilor abilitate cu privire la masurile de prevenire a raspandirii infectiei cu coronavirusul SARS-CoV-2, conform sursei.