ANRE a prelungit din nou perioada in care consumatorii casnici pot incheia contracte pe piata concurentiala

Astfel, de la 1 ianuarie, acesti consumatori trec automat in piata de serviciu universal, cum era si pana acum, iar noutatea este ca, daca aleg oferta furnizorului lor pe piata concurentiala pana la 30 iunie, facturile lor se vor regulariza, astfel incat acea oferta sa se aplice incepand cu 1 ianuarie."Furnizorii de ultima instanta pot sa aplice clientilor casnici din serviciul universal, fara discriminare si conditionalitate, o reducere comerciala incepand cu data de 1 ianuarie 2021 si pana la cel putin 30 iunie 2021, egala cu diferenta dintre pretul din oferta de serviciu universal aplicabila in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2021 si pretul din oferta concurentiala prevazuta la alin. (2) valabila la data de 1 ianuarie 2021", potrivit noului ordin.In nota de fundamentare se arata care va fi impactul asupra consumatorilor/clientilor finali (variatii de pret sau altele asemenea): clientii casnici vor beneficia de o perioada mai lunga de timp pentru informare si pentru a putea decide cu privire la alegerea unei oferte de furnizare a energiei electrice, ceea ce va duce la alegerea celei mai potrivite oferte; clientii casnici vor primi din partea furnizorului actual cea mai buna oferta, fara abonament, si vor putea beneficia de o reducere comerciala care sa acopere diferenta dintre pretul din oferta de serviciu universal aplicabila in primul semestru al anului 2021 si pretul din oferta concurentiala transmisa; clientii casnici vor putea beneficia si din partea altor furnizori de o reducere comerciala care sa acopere diferenta dintre pretul din oferta de serviciu universal aplicabila in primul semestru al anului 2021 si pretul din oferta aleasa.Reprezentantii ANRE explica faptul ca, avand in vedere impactul procesului de liberalizare a pietei de energie electrica, de la 1 ianuarie 2021 asupra clientilor casnici, necesitatea asigurarii unei bune informari de catre furnizorii de ultima instanta, precum si asigurarea conditiilor necesare incheierii contractelor de furnizare a energiei electrice cu respectarea conditiilor impuse in contextul pandemiei de COVID 19 si pentru ca procesul sa se desfasoare in beneficiul consumatorului final, in data de 4 ianuarie 2021, a fost publicat ca document de discutie pe site-ul ANRE un proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea conditiilor de furnizare a energiei electrice de catre furnizorii de ultima instanta.Prin proiectul de ordin supus consultarii publice se prevedea masura de prelungire pana la 31 martie 2021 a perioadei in care pot fi incheiate contracte de furnizare a energiei electrice astfel incat clientii casnici sa beneficieze de pretul din oferta concurentiala. Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor a fost data de 15.01.2020, ora 12.Pana la data si ora mentionate, au transmis propuneri si observatii: Electrica Furnizare S.A., CEZ Vanzare S.A., E.ON Energie Romania S.A., Enel Energie S.A., Enel Energie Muntenia S.A., Consiliul Consultativ al ANRE si Consiliul Concurentei."Avand in vedere: diversitatea observatiilor primite in procesul de consultare publica, precum si analizele interne ale ANRE; discutiile interinstitutionale (ANRE- Ministerul Energiei- Consiliul Concurentei) purtate pe parcursul ultimelor doua saptamani, pentru identificarea solutiilor in acord cu legislatia nationala si europeana prin care sa se ofere clientilor casnici o perioada mai lunga de alegere a unei oferte concurentiale care sa corespunda nevoilor lor, dar si cresterea gradului de informare a acestora asupra procesului de liberalizare precum si simplificarea procesului de contractare; faptul ca, din cauza restrictiilor impuse urmare a pandemiei de COVID-19, campaniile de informare cu privire la liberalizarea pietei de energie electrica incepand cu data de 1 ianuarie 2020, derulate de catre ANRE si furnizorii de energie electrica au avut un impact limitat", se mai arata in nota de fundamentare.ANRE mai arata ca, din cei aproximativ 5.700.000 de clienti casnici, care aveau incheiate contracte reglementate de energie electrica la finalul anului 2020, doar o mica parte au fost interesati de alegerea unei oferte pe piata concurentiala de energie electrica, iar cei care au exprimat interes in acest sens s-au confruntat cu dificultati atat privind analiza ofertelor din piata, catsi in ceea ce priveste contactarea potentialilor furnizori, fata de propunerea de ordin publicata pe pagina de internet a ANRE, ANRE a considerat ca se impune elaborarea unui proiect de ordin revizuit, care sa fie supus consultarii publice in regim de urgenta.