Anticorpi SARS-CoV-2 in sange si saliva, detectati pentru o durata de cel putin trei luni de la aparitia simptomelor

Aceste noi cercetari le completeaza pe cele care au evaluat deja durata imunitatii dupa infectarea cu virusul SARS-CoV-2, unele semnaland ca anticorpii neutralizanti ar putea rezista pana la sase luni.Noile studii semnaleaza ca imunoglobina G (IgG) sunt anticorpii cei mai durabili detectabili in sangele si saliva pacientilor, pentru un interval de timp de cel putin trei luni. De asemenea, faptul ca acesti anticorpi pot fi detectati la niveluri similare atat in sange cat si in saliva sugereaza ca aceasta din urma poate fi folosita ca fluid alternativ pentru probele de anticorpi.Primul studiu, condus de Anita Iyer, de la Universitatea din Boston, a masurat raspunsul de anticorpi in sangele a 343 de pacienti cu COVID-19 intr-o perioada de cel mult 122 de zile dupa aparitia simptomelor si l-au comparat cu cel al grupului de control de 1.548 de persoane dintr-un esantion de dinainte de pandemie.Rezultatele au semnalat ca anticorpii IgM si IgA au fost ''de scurta durata'', scazand sub nivelul detectabil intr-o perioada cuprinsa intre 49 si 71 de zile de la aparitia simptomelor.In schimb, raspunsul in anticorpi IgG - directionati impotriva proteinei Spike, prin intermediul careia noul coronavirus patrunde in celulele umane - a scazut lent intr-o perioada de 90 de zile si numai trei persoane au pierdut acesti anticorpi in respectivul interval de timp.Cel de-al doilea studiu, realizat asupra a 402 pacienti si condus de Baweleta Isho, de la Universitatea din Toronto, semnaleaza ca anticorpii IgG raman ''relativ stabili'' pana la 105 zile dupa aparitia simptomelor.Datele indica faptul ca nivelurile maxime de IgG sunt produse intre 16 si 30 de zile dupa aparitia simptomelor.''Studiul nostru demonstreaza ca anticorpii IgG impotriva proteinei Spike a virusului sunt relativ durabili atat in sange cat si in saliva'', potrivit lui Jennifer Gommerman, una dintre autoarele cercetarii si profesoara la Universitatea din Toronto.