2020, anul in care "nucleul dur" din BOR s-a pus contra statului. S-a intamplat chiar in timpul pandemiei

In plus, mai multi preoti au incalcat in repetate randuri normele, reglementarile, regulile ce aveau drept scop protejarea oamenilor si prevenirea infectarii cu COVID-19.Ziare.com va propune o trecere in revista a "confruntarilor" dintre BOR si statul roman, din anul 2020, amintind cele mai controversate episoade, care au declansat adevarate dispute si care au impartit oamenii in doua tabere. Klaus Iohannis , presedintele tarii, anunta, intr-o conferinta de presa, ca din ziua urmatoare, 25 martie, Romania intra in carantina totala pentru a limita raspandirea COVID-19.Printre lista lunga de restrictii, exista si una care viza biserica . Lacasurile de cult urmau sa fie inchise pentru credinciosi. Preotii isi puteau tine slujbele, pe care le puteau trimite online, dar fara sa fie alti oameni prezenti.Acest lucru s-a intamplat cu toate ca, la inceputul lunii martie, oficialii BOR sustineau ca "biserica nu va intra in carantina."E intelept sa ne ingrijoram in limitele ratiunii, dar devine periculos sa ne panicam, debitand enormitati pe Facebook , precum aceea a inchiderii bisericilor. Coronavirusul nu se ia prin rugaciune, ci in primul rand prin ignorarea normelor de igiena elementara, asa cum spun si autoritatile medicale. Cei declarati bolnavi stau oricum acasa sau in carantina.Biserica nu intra in carantina pentru ca ea apartine lui Hristos, nu vreunei autoritati pamantesti", declara Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al BOR, la inceputul lunii martie.IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, unul dintre cele mai vocale personaje din ultimul an in privinta contrelor dintre biserica si stat, s-a aratat, de asemenea, indignat de decizie."Biserica a fost si este marginalizata in aceasta perioada grea! Oriunde poti sa mergi, la farmacie, la spital , la magazin, numai la biserica nu poti. Biserica nu a fost pregatita sa dea un raspuns celor care au dat aceasta Ordonanta. Credinciosilor li s-a luat dreptul la religiozitate. Nu s-a mai pomenit in istorie asa ceva, o perioada atat de lunga, chiar in Postul Mare", declara Teodosie in luna aprilie.Slujba de Inviere a fost, de asemenea, un motiv de disputa, sarbatoarea Pastelui desfasurandu-se in carantina. Astfel, potrivit reglementarilor, ceremonia s-a tinut tot cu bisericile inchise, iar lumina si painea sfintita au putut fi distribuite doar la cerere, de preoti si cel mult cinci voluntari.Decizia a starnit nemultumiri inclusiv in randul credinciosilor, iar IPS Teodosie a iesit in evidenta printr-o hotarare fara precedent. A repetat slujba de Inviere in noaptea de 26 spre 27 mai, cand Romania nu mai era in carantina, astfel ca oamenii au putut sa participe si sa ia lumina.BOR s-a delimitat de aceasta decizie si reprezentantii au declarat ca Arhiepiscopia Tomisului trebuie sa si-o asume in totalitate.tinut in fiecare an in jurul datei de 14 octombrie, cand se sarbatoreste Sfanta Parascheva, a avut loc si in conditii de pandemie. Masurile au fost discutate, rediscutate, stabilite, iar apoi anulate.Initial, autoritatile au decis sa poata participa doar persoanele din Iasi, astfel incat sa nu se mai organizeze grupuri intregi din fiecare colt al tarii, care sa mearga distante foarte lungi cu autocarul, din cauza riscului ridicat de contaminare. Cu toate acestea, in presa au aparut, in acea perioada, numeroase materiale care se axau pe firme de transport si de turism ce asigurau in continuare transportul din tara catre Iasi pentru doritori. Mai mult, nici nu mai aveau locuri disponibile la scurt timp inainte de eveniment.Restrictia nu a stat in picioare. Intr-un final, toti oamenii au putut sa ajunga la racla cu moastele Sfintei Parascheva, indiferent daca erau din Iasi sau nu.Pelerinajul organizat de Sfantul Dumitru, in Bucuresti , in intervalul 25-27 octombrie, a avut aceleasi conditii. Pe langa cele referitoare la mentinerea distantei, la purtarea mastii, la folosirea dezinfectantului si la formarea unor culoare de acces, la eveniment au putut participa doar bucurestenii.Pelerinajul organizat cu ocazia Sfantului Andrei, in 30 noiembrie, la Constanta, a fost cel mai controversat, IPS Teodosie ajungand chiar in instanta pentru a se asigura ca se desfasoara.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta a interzis organizarea pelerinajului religios de Sfantul Andrei deoarece municipiul era deja in carantina, cu o rata de infectare de peste 6 cazuri la mia de locuitori IPS Teodosie a atacat decizia in instanta, iar Tribunalul Constanta a respins cererea Arhiepiscopului Tomisului. Avocata i-a fost Diana Sosoaca, actual senator AUR.Ulterior, instanta a stabilit ca la pelerinaj sa participe doar localnici din comuna Ion Corvin, unde este Pestera Sfantului Andrei, dar IPS Teodosie le-a cerut tuturor preotilor si calugarilor din Constanta sa mearga la manastire. Mai mult, au participat credinciosi din toata tara.Teodosie a avut mai multe declaratii controversate referitoare la eveniment: "Cine vine la sarbatoare , daca acolo este momentul sa plece din viata aceasta, pleaca la Dumnezeu. Dar a venit la sarbatoare, a venit insetat cu sufletul dupa Dumnezeu. Nu exista sanatate publica, omul se imbolnaveste mai intai inauntru, in suflet.Daca sufletul este trist, orice tristete aduce boala. Eu sunt contrariat de ce suntem obligati sa stam in frig la slujbe, in afara de ziua Sfantului Andrei. Nu ai cum sa-i pui pe credinciosi afara, decat daca vrei sa-i extermini, eu nu vreau sa-i extermin pe credinciosi", a declarat IPS Teodosie.Conflicte s-au iscat si dupa ce au ajuns in spatiul public imagini, videoclipuri sau declaratii ale preotilor care nu respectau normele de preventie. Nu s-a intamplat o singura data ca impartasania sa se faca cu aceeasi lingurita, fara sa fie macar dezinfectata, sau ca slujbele sa se desfasoare fara distantare si fara masti.In plus, mai multi slujitori ai Domnului au spus, de-a lungul pandemiei, fie ca nu cred in virus, fie au sfatuit oamenii sa urmeze fel de fel de practici inutile pentru a se proteja, cum ar fi gargara cu tuica.De exemplu, IPS Teodosie a tinut o slujba in interiorul manastirii "Acoperamantul Maicii Domnului" din Gheorghiteni, Dorna-Arini, judetul Suceava, in 9 iulie. Intregul eveniment a fost transmis live, astfel ca s-a putut oberva ca nu se respecta normele. Credinciosii nu purtau masca si nu pastrau distanta recomandata. In plus, credinciosii erau impartasiti cu aceeasi lingurita. Politia a anuntat la vremea respectiva ca incepe o ancheta im acest caz."In urma aparitiei imaginilor in spatiul public, ne-am sesizat, iar conducerea IPJ Suceava a dispus efectuarea de verificari, urmand ca in functie de cele constatate, sa fie dispuse masuri legale", au transmis reprezentantii politiei pentru Ziare.com.Nu a fost singura data cand lui IPS Teodosie i s-au adus astfel de acuzatii.Pe 20 mai 2020, Emil Moise a facut o noua plangere penala, de data aceasta catre DIICOT - Constanta, cu trei acuze la adresa IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, si a preotilor slujitori din arhiepiscopie: zadarnicirea combaterii bolilor, instigare publica si comunicare de informatii false.Totodata, a doua zi, pe 21 mai 2020, trei cetateni formulau o alta plangere penala catre Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta, in care IPS Teodosie si alti preoti din arhiepiscopie erau acuzati tot de infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor", se arata intr-un comunicat de presa.Cu toate acestea, dosarul a fost inchis de procurori, dupa cum a anuntat in iulie Arhiepiscopia Tomisului.Un alt exemplu este preotul Calistrat Chifan, care recomanda credinciosilor sa faca gargara cu tuica si sa foloseasca albastru de metilen pentru a preveni infectarea. Ulterior, parintele a fost diagnosticat cu COVID-19, in septembrie."Eu pe toate babutele mele le-am invatat, pe cele mai in varsta - si am in varsta, vorbesc de 92 de ani, de 93 de ani - ele vin in fiecare miercuri la maslu si zic: Nu te-ai intalnit cu COVID-ul? Nu, ca am facut ce mi-ati spus! Si ce le-am spus?Niste masuri de igiena foarte simple: in fiecare dimineata, pranz si seara gargara cu apa calda si sare ca sa se curete zona bucala pentru ca sarea e cel mai bun dezinfectant batranesc de cand e tara si pamantul, dupa aceea dimineata la sculare o gura de tuicuta dupa ce ai luat agheazma si anafura, pentru ca alcoolul este cel mai bun dezinfectant, dupa aceea este acest tratament, caruia nimeni nu-i da importanta, e o pastila foarte simpla cu albastru de metil care e tot un dezinfectant, mai ieftin", a mai declarat preotul in a doua jumatate a lunii iulie, intr-o emisiune.IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, a oficiat slujba de Inviere in 18 aprilie, unde preotii nu au purtat masca de protectie si nici nu au pastrat distantarea pe tot parcursul ceremoniei.IPS Pimen a murit in 20 mai, fiind confirmat pozitiv in 20 aprilie, a doua zi de Paste . Sase persoane de la Manastirea "Sfantul Ioan" din Suceava si de la caminul de batrani patronat de Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor, care au fost in contact cu IPS Pimen, au fost confirmate cu COVID-19.