Iohannis: Este foarte probabil ca anul scolar sa se incheie cu toti elevii in scoala

"Noi pastram in continuare normele care tin de rata de incidenta. Deci avem in continuare scenariul verde, galben, rosu, aceste lucruri se aplica ca si pana acum. Este previzibil ca in urmatoarele saptamani majoritatea localitatilor sa intre in scenariul verde si, in acest fel, majoritatea elevilor se vor intoarce fizic in scoli. In privinta scolilor se aplica normele de pana acum, insa relaxarile care sunt valabile sunt valabile pentru toata lumea. Este foarte probabil ca anul scolar sa se incheie cu toti elevii in scoala si este foarte de dorit ca anul scolar sa se incheie cu majoritatea romanilor vaccinati", a spus seful statului, intr-o declaratie sustinuta la Palatul Cotroceni.El a facut un nou apel ca romanii sa mearga sa se vaccineze anti-COVID-19.Presedintele Iohannis a mai anuntat ca Romania va avea o relaxare pas cu pas, fiind elaborat calendarul masurilor de relaxare pana la data de 1 septembrie. "Aceste relaxari sunt conditionate de evolutia pandemiei si de gradul de vaccinare", a spus seful statului.Totodata, a declarat ca d e la 1 iunie se vor relua evenimentele private cu un numar limitat de participanti insa in situatia in care organizatorul garanteaza ca participantii la eveniment sunt vaccinati, restrictiile de ridica.