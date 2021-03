Se grabea sa salveze viata sotiei sale si a copilului lor nenascut. Cum a obtinut un sofer anularea amenzii pentru viteza de 181 de km pe autostrada

"Cauza exoneratoare de raspundere contraventionala"

A depasit viteza pentru a salva viata sotiei

Barbatul a contestat in justitie procesul-verbal de sanctionare si a avut castig de cauza la prima instanta sesizata, Judecatoria Alba Iulia in februarie 2021. Magistratul a admis motivatia acestuia potrivit careia se grabea foarte tare sa ajunga la o clinica din Cluj-Napoca, pentru a salva viata sotiei sale si a copilului lor nenascut.In motivarea cererii, soferul a aratat ca se deplasa impreuna cu sotia sa la Cluj-Napoca , intrucat aceasta a avut probleme urgente cu sarcina, care au dus ulterior la intreruperea sarcinii. A precizat faptul ca sotia sa avea hemoragie care ii punea viata in pericol, motiv pentru care a incercat sa ajunga cat mai repede la clinica, unde ii astepta medicul ginecolog cu care vorbise inainte.Soferul a spus ca a incercat "sa explice agentului constatator cauza pentru care a accelerat si l-a invitat sa vada care este starea de sanatate a sotiei sale, iar dupa discutie acesta a plecat la masina politiei si s-a intors cu procesul-verbal contestat". Structura de politie a Biroului Autostrazi a solicitat respingerea actiunii promovate ca neintemeiata , mentinerea procesul-verbal de contraventie contestat si constatarea ca acesta este legal si temeinic.Judecatoria Alba Iulia a constatat ca T. Aurelian nu a contestat savarsirea faptei contraventionale retinute in sarcina sa, ci a invocat o cauza exoneratoare de raspundere contraventionala."Din inscrisurile depuse in probatiune de catre petent si din declaratia sotiei petentului, instanta va retine existenta unei stari de necesitate, in conditiile in care a comis fapta contraventionala pentru a salva de la un pericol iminent si care nu putea fi inlaturat altfel, viata sau sanatatea sotiei sale si a copilului lor nenascut. Este in stare de necesitate acela care savarseste fapta pentru a salva de la un pericol iminent si care nu putea fi inlaturat altfel, viata, integritatea corporala sau sanatatea sa, a altuia sau un bun important al sau ori al altuia sau un interes obstesc", astfel a motivat judecatorul decizia din 22 februarie 2021. Magistratul a completat ca "au efectul de a inlatura caracterul contraventional al unei fapte cauzele care, potrivit legii, constau in anumite stari de fapt, situatii, cazuri, imprejurari sau conditii a caror existenta, in timpul comiterii faptei, fac ca realizarea eficienta a vreuneia din trasaturile esentiale sa devina imposibila"."Aceste cauze apar ca o deviere de la ceea ce este firesc, ca ceva exceptional, ca o realitate intamplatoare de natura sa modifice aprecierea legii asupra caracterului ilicit al unei fapte. Aceasta explica motivele pentru care legea admite ca in prezenta unor astfel de cauze caracterul contraventional al faptei sa fie inlaturat. Or, reiese fara putinta de tagada ca petentul a depasit viteza legala din dorinta de a ajunge cat mai repede la Cluj-Napoca pentru a salva viata sotiei sale si a copilului lor nenascut, sens in care, existand aceasta cauza, caracterul contraventional al faptei retinute in sarcina petentului este inlaturat", a mai sustinut instanta, care a admis plangerea si a dispus anularea procesului verbal de sanctionare.