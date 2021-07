ANUNȚ de achizitie de produse in cadrul proiectului „Împreună dezvoltăm economia socială”

SC PSITOURISM ADVENTURES SRLSAT COLTĂU, COM COLTĂU, STR. LAPUȘ NR. 23, jud. Maramureș0745-086.489adelinamatei81@yahoo.comCONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE, în cadrul proiectului „Împreună dezvoltăm economia socială”, cod SMIS 128680de la semnarea contractului si până la 31.08.2021.Denumirea produselor care urmează a fi furnizate:-ATV 500 L CC 2 locuri – 3 buc-SXS 2 locuri – 2 buc-TV 50 cc – 2 buc-Jacheta de protecție adulti ATV – 5 buc-Jacheta de protecție copii ATV – 2 buc-Casca ATV – 5 buc-Casca ATV copii – 2 buc-Ochelari protectie pt ATV – 6 bucsediul secundar al beneficiarului, Sat Curtuiusu Mare, nr. 106, comuna Valea Chioarului, jud. Maramures.176.623,82 lei fără TVA.prețul cel mai scăzutOfertele vor fi depuse/ transmise prin poștă/curier la sediul secundar al achizitorului din sat Curtuiusu Mare, nr. 106, comuna Valea Chioarului, Cod postal 437371, judet Maramures, România, sau la adresa de mail: adelinamatei81@yahoo.com.Data și ora limită de depunere a ofertelor: 06.08.2021 orele 16:00Odată cu oferta, se va depune și un certificat constatator emis de ONRC nu mai vechi de 30 de zile de la data ofertei, in care sa fie specificat codul CAEN al activitatii ce face obiectul achizitiei, in baza caruia poate sa incheie acest contract comercial, precum și o copie a certificatului de înregistrare a firmei.Precizăm că:-oferta va fi redactată în limba română (sau însoțită de o traducere autorizată în limba română, dacă este redactată în altă limbă);-oferta trebuie să fie valabilă cel puțin 60 de zile;-oferta trebuie să conțină datele de identificare ale ofertantului;-prețul produselor solicitate se exprimă în LEI, fără TVA, cu două zecimale.-oferta va fi insotita de Declaratia pe propie raspundere din partea ofertantului din care sa reiasa ca acesta nu se afla in conflict de interese, conform art. 15 din O.U.G. nr. 66/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. La finalul procedurii, ofertantul va reinnoi aceasta declaratie, daca este cazul.maxim 30 de zile de la semnarea contractului.în cel mult 30 de zile de la receptia produselor, prin transfer bancar în contul furnizorului.Caracteristicile tehnice si termenele de livrare reprezinta conditii eliminatorii, nerespectarea lor conduce la descalificarea ofertantului.Criteriul de selecție care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achiziție este preț cel mai scăzut.SC PSITOURISM ADVENTURES SRLSTR. LAPUȘ NR. 23SAT COLTĂU, COM COLTĂU,JUD. MARAMUREȘTEL. 0745-086.489Nr. de ordine Registrul Comerţului: J24/1015/2020Codul unic de înregistrare: 42976979Adresa de email: adelinamatei81@yahoo.com