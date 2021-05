ANUNT! Furnizare produse, in cadrul proiectului "Impreuna Dezvoltam Economia Sociala"

ATV 450 L CC 2 locuri - 3 buc

Adresa: SAT COLTAU, COM COLTAU, STR. LAPUS NR. 23, jud. MaramuresTelefon 0745-086.489E-mail: adelinamatei81@yahoo.comTipul contractului: CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE, in cadrul proiectului "Impreuna dezvoltam economia sociala", cod SMIS 128680Durata contractului: de la semnarea contractului si pana la 30.06.2021.Denumirea produselor care urmeaza a fi furnizate:Locul de livrare a produselor: sediul secundar al beneficiarului, Sat Curtuiusu Mare, nr. 106, comuna Valea Chioarului, jud. Maramures.166.797,48 lei fara TVA.pretul cel mai scazutOfertele vor fi depuse/ transmise la sediul secundar al achizitorului din sat Curtuiusu Mare, nr. 106, comuna Valea Chioarului, Cod postal 437371, judet Maramures, Romania, sau la adresa de mail: adelinamatei81@yahoo.com.Data si ora limita de depunere a ofertelor: 14.05.2021 ora 12:00Odata cu oferta, se va depune si un certificat constatator emis de ONRC nu mai vechi de 30 de zile de la data ofertei, in care sa fie specificat codul CAEN al activitatii ce face obiectul achizitiei, in baza caruia poate sa incheie acest contract comercial, precum si o copie a certificatului de inregistrare a firmei.Precizam ca:Termen de livrare: 30 de zile de la semnarea contractului.in cel mult 30 de zile de la receptia produselor, prin transfer bancar in contul furnzorului.Caracteristicile tehnice si termenele de livrare reprezinta conditii eliminatorii, nerespectarea lor conduce la descalificarea ofertantului.Criteriul de selectie care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achizitie este pretul cel mai scazut.Achizitie de produse in cadrul proiectului "Impreuna dezvoltam economia sociala", cod SMIS 128680ACHIZITOR:SC PSITOURISM ADVENTURES SRLSTR. LAPUS NR. 23SAT COLTAU, COM COLTAU,JUD. MARAMURESTEL. 0745-086.489Nr. de ordine Registrul Comertului: J24/1015/2020Codul unic de inregistrare: 42976979Adresa de email: adelinamatei81@yahoo.comDenumire produs de achzitionat:- ATV 450 L CC 2 locuri - 3 buc- SXS 2 locuri - 2 buc- ATV 50 cc - 2 bucDetalii specifice si standarde tehnice minim acceptate de catre Beneficiar- motor 1 cilindru, 4 timpi, 398 cc, racire cu lichid, pe injectie;- cutie de viteze automata CV Tech P/R/N/H/L;- tractiune 2WD/4WD cu diferential blocabil 4WD- suspensie fata independenta, brat dublu in A;- suspensie spate independenta, brat dublu in A;- amortizoare pe ulei, ajustabile;- frane pe discuri hidraulice;- motorul de 495cc 39cp, monocilindric in 4 timpi;- tractiune 4x4, suspensii cu brat dublu;- cutie de viteze automata CVT;- frane optimizate pentru off road.- Putere: 7 CP- Capacitate: 147CMC- Cutie de viteza automata- Transmisie pe lant- 2X4- Combustibil: benzinaAdministrator,Matei Delia Adelina