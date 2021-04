Peste o treime dintre oameni au suferit de anxietate si depresie in timpul pandemiei. Cei mai afectati sunt cei din generatia Z si Millennials

Cei mai afectati de anxietate sau depresie au fost generatiile Z (42%) si Millennials (43%), arata raportul PwC Global Top Health Industry Issues 2021.44% dintre respondenti iau in calcul consultatiile virtuale pentru rezolvarea acestor probleme."In conditiile restrictiilor impuse de pandemie, vedem ca telemedicina a devenit in ultimul an nu numai o solutie pentru limitarea raspandirii virusului, ci si pentru consultatiile si sedintele online de psihoterapie. Sondajul nostru arata per total un interes extrem de ridicat pentru ingrijirea la distanta fie prin intermediul smartphone-urilor, fie prin programari video, 91% dintre cei care au apelat la telemedicina in pandemie aratand ca vor continua sa o utilizeze. Provocarea pentru spitale va fi insa alegerea specialitatilor potrivite pentru ingrijirea virtuala, iar managementul bolilor cronice si asistenta medicala pentru probleme de natura psihologica par a fi cele mai potrivite pentru telemedicina", a declarat Ruxandra Tarlescu, partener PwC Romania.Raportul arata ca economia globala pierde aproximativ un miliard de dolari anual, ca efect al scaderii productivitatii cauzate de depresie si anxietate.Consultantii considera ca este de asteptat ca progresele tehnologice si dorinta consumatorilor de confort sa conduca la adoptarea telemedicinei la un nivel care va schimba sistemul traditional de furnizare a serviciilor medicale. Investitiile in telemedicina cresc exponential, numai anul trecut ridicandu-se la 4,3 miliarde de dolari, in crestere cu 139% fata de 2019.Sondajul PwC Global Top Health Industry Issues 2021 a fost realizat in luna ianuarie 2021 in randul a peste 10.000 de consumatori , impreuna cu interviuri cu liderii din domeniul sanatatii.PwC este o retea de firme prezenta in 155 de tari cu mai mult de 284.000 de profesionisti ce ofera servicii in domeniul auditului, consultantei fiscale si consultantei pentru afaceri.