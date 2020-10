Cand va fi rezolvata problema apei calde in Bucuresti. "Refacerea sistemului de termoficare trebuia inceputa din 1990"

Directorul Termoenergetica: Problema este lipsa celor doua CET-uri

Administratorul ELCEN: Reperatia si modernizarea tevilor este solutia

Lipsa investitiilor in conductele Capitalei

Problema datoriilor RADET si Termoenergetica

Conductele erodate si inchiderea unor centrale sunt principalele motive pentru care bucurestenii vor tremura de frig la iarna si isi vor incalzi apa in oala, pe aragaz.Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice (RADET), principalul furnizor de apa calda si incalzire in sistem centralizat, a fost preluata de compania municipala Termoenergetica in noiembrie 2019.Societatea Comerciala Electrocentrale Bucuresti (ELCEN) a fost infiintata in 2002, prin reorganizarea Termoelectrica. La acea vreme avea sase centrale: CTE Bucuresti Sud, CTE Bucuresti Vest, CET Progresu, CET Grozavesti, CET Titan si CET Pipera. CET Pipera a fost dezafectat in anul 2008 si nu mai exista, iar pe acel teren s-au construit mai multe cladiri ale marilor corporatii, iar CET Titan a fost oprit in 2014.In prezent exista patru CET-uri, iar pe timpul verii functioneaza doar doua. Din centrale porneste apa, care ajunge la cele 1.023 de puncte termice ale Termoenergetica, unde se face un transfer de caldura, iar apa rece de la Apa Nova ajunge la cetateni incalzita.Directorul Termoenergetica, Alexandru Burghiu, sustine ca vina pentru lipsa apei calde in Capitala apartine ELCEN, adica Ministerului Economiei, in subordinea caruia functioneaza cel mai mare producator de energie electrica si termica din Romania. Daca s-ar construi noi CET-uri in cartierele Titan si Pipera, acestea ar aproviziona zonele deficitare Colentina, Pantelimon si Titan, crede Burghiu."In prezent, CET-ul Pipera si CET-ul Titan nu mai exista. Ministerul Energiei a bagat in conservare CET-ul Titan, iar CET-ul Pipera a disparut. Practic, zona sectoarelor 2 si 3 este deficitara, incepand cu disparitia acestor CET-uri. Solutia este refacerea acestor CET-uri, de pe partea dreapta a Bucurestiului, pentru ca asa a fost conceput sistemul", a declarat, pentru Ziare.com, Alexandru Burghiu.Directorul Termoenergetica spune ca inlocuirea retelei de conducte de apa calda si incalzire centralizata, veche de 52 de ani, este partea a doua a solutiei, iar compania poate inlocui doar 25 de kilometri pe an, din cei circa 3.700 de kilometri ruginiti si plini de gauri."Cealalta parte a solutiei o reprezinta inlocuirea retelei, ceea ce facem in momentul de fata. Cantitatile pe care le-am inlocuit in ultimii ani sunt cele mai mari din ultimii 30 de ani, dar, sub nici o forma, ele nu pot recupera lipsa si neajunsurile generate in restul anilor. Din 1990 trebuia inceputa refacerea sistemului de termoficare, pentru ca el avea un termen de functionare de 25 de ani si am ajuns deja la 52. El a fost construit in 30 de ani, doar reteaua primara a fost construita in 20 de ani. Asta inseamna 50 de kilometri pe an. Cine vine si spune ca poate schimba mai mult decat s-a construit se insala amarnic. Trebuie sa tinem cont ca atunci cand s-a construit, s-a construit 12 luni pe an, iar zona in care se construia, nu alimenta. Acum, trebuie sa asiguri agentul termic si sa lucrezi. Trebuie oferit si un provizorat care sa asigure alimentarea cu apa in acest timp, in acest interval in care lucrezi. Intr-un interval de doua ori mai scurt si o munca de doua ori mai grea, trebuie sa fac inlocuirea. Noi am ajuns, acum, sa inlocuim undeva la 25 de kilometri pe an. Nu se poate inlocui fizic mai mult, pentru ca cantitatea de teava inlocuita este dictata de sistem", a spus Burghiu.Reteaua de conducte de apa calda si incalzire centralizata are o lungime de aproape 4.000 de kilometri. Peste 80% din conducte dateaza din anii '60-'70 si necesita reparatii majore. In ultimii patru ani s-au modernizat doar 270 de kilometri de retea, potrivit directorului Termoenergetica.Intrebat daca apa calda ar ajunge in mai multe locuinte in situatia in care alte doua centrale ar fi construite si functionale, Burghiu sustine ca ar fi mult mai putine avarii."Zona Iancului ar fi alimentata in mod direct din Pipera, iar Titan din CET-ul Titan. Nu ar fi obligati sa mai parcurga 12 kilometri, ci doar 500 de metri sau un kilometru. Daca cu vechimea asta reusesc sa dau apa calda la peste 97% din punctele termice, ce ar insemna sa am doua CET-uri in plus? Problemele ar fi de zeci de ori mai mici", a declarat Alexandru Burghiu.Claudiu Cretu, administratorul special al ELCEN, sustine ca solutia pentru sistemul de termoficare este reparatia si modernizarea tevilor, iar constructia unei centrale in cartierul Titan, realizata printr-o colaborare a Primariei Capitalei cu Ministerul Economiei, ar ajuta sistemul de termoficare, dar nu ar rezolva problema."CET-ul Titan a fost taiat si vandut la fier vechi. Exista terenul si tot sistemul de tevi. Se poate face o centrala noua in doi-trei ani. Doi ani este varianta optimista si trei ani, daca se prelungeste cu contestatii. Este nevoie de un CET acolo, pentru zona de nord-est, pentru ca atunci nu va mai trebui sa duci apa din CET Sud in Colentina, iar CET Titan va deservi zona Titan-Colentina. Parametrii se vor imbunatati. CET Titan poate ajuta, dar problema este sistemul de tevi, aici trebuie rezolvata problema. Reperatia si modernizarea tevilor este solutia", a explicat, pentru Ziare.com, Claudiu Cretu.Administratorul ELCEN sustine ca in ultimii ani s-au facut prea putine reparatii la conductele de apa calda si acest lucru se remarca in parametrii. In vara anului 2016, sistemul inregistra pierderi de 600-800 de tone de apa, adica apa care se scurgea in pamant prin tevile gaurite. In 2019 erau 1.200 de tone de apa pierdute, iar in 2020 sunt pierderi de 2.000 de tone."De la ELCEN pleaca cat trebuie si ce trebuie, conform comenzii. Tevile sunt atat de ciuruite incat se pierde apa fiebinte. Ca sa se poata mentine presiunea, este nevoie de injectarea acelei ape de adaos. Asa ne dam seama cat se pierde. Din ce cauza am ajuns aici? Pentru ca banii bucurestenilor nu s-au dus unde trebuie, pentru a repara tevile. (...) Degeaba imi spune cineva ca a facut reparatii. Inseamna ca nu a facut cum trebuie, nu a facut unde trebuie", a adaugat Cretu.In anul 2019, Primaria Bucuresti bugetase reabilitarea a 31,2 kilometri de conducte. In 2020 s-a programat repararea a 137,5 kilometri. Primaria spune ca nu a avut bani pentru mai multe reparatii si ca abia acum face demersurile pentru a atrage fonduri europene. Ar fi vorba de un prim tronson de 202 kilometri, care urmeaza sa fie reabilitat, potrivit unei analize realizate de Frames.Primaria subventioneaza, pentru moment, pretul apei calde si a caldurii, adica costul gigacaloriei. Banii ar trebui sa mearga la ELCEN, care trimite apa calda catre Termoenergetica.Termoenergetica se afla, insa, pe acelasi drum pagubos ca RADET, pe care a preluat-o dupa ce a intrat in faliment, pentru ca n-a mai putut sa-si plateasca facturile. Societatea nou infiintata a raportat la finalul anului trecut datorii in valoare de 260 de milioane de lei.La data de 12 iulie 2020, datoriile au ajuns la 422 de milioane lei, suma reprezinta contravaloarea facturilor neachitate de compania municipala catre ELCEN, in perioada februarie-mai 2020, potrivit expertilor Frames ELCEN a ajuns sa acumuleze, la randul sau, o datorie de 200 milioane de lei catre furnizorul de gaze naturale si catre prestatorii de servicii auxiliare. Compania a primit deja o notificare privind posibila sistare a livrarii gazelor naturale, in cazul neachitarii obligatiilor financiare.ELCEN se afla, in prezent, in insolventa, iar Sierra Quadrant este administratorul judiciar, care transmitea ca doar statul roman poate salva marea companie.Primaria Municipiului Bucuresti nu a virat catre Termoenergetica subventia aferenta perioadei decembrie 2019 - mai 2020, in valoare de 652,22 milioane de lei. Din acesta cauza, ELCEN a avertizat deja ca ar putea cere deschiderea procedurii de insolventa si va solicita si atragerea raspunderii conducerii companiei municipale.Intre timp, ELCEN a actionat pe cale judiciara pentru a recupera datoria istorica de 3,8 miliarde de lei lasata in urma de RADET.