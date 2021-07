Apa calda cu program, doar dimineata si seara, intr-un important oras din Romania. Cum s-a ajuns la aceasta situatie

Societatea de termoficare din municipiul Focsani a anuntat miercuri, 14 iulie, ca va furniza apa calda in mai multe zone ale orasului dupa un program bine stabilit, doar dimineata si seara.Reprezentantii societatii sustin ca decizia a fost luata in urma pierderilor mari din retea, venite pe fondul debransarilor masive din ultimii ani.Conform reprezentantilor ENET, apa calda cu program se va furniza la blocurile arondate a 17 puncte termice din municipiu.Apa calda va curge doar dimineata si seara pentru o perioada nedeterminata, motivul invocat de societatea de termoficare fiind pierderile masive inregistrate in retea, determinate de debransarile de la sistemul centralizat din ultimii ani.Programul dupa care va fi furnizata apa calda este: dimineata intre orele 5.00 si 10.00 si dupa-amiaza, in intervalul 16.00-22.00. Vor fi afectate inclusiv blocuri si institutii racordate la reteaua de termoficare din centrul orasului.ENET numara in prezent circa 12 mii de abonati in tot orasul Focsani.